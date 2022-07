Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados del lunes 11 al sábado 16 de julio

Ah. María Herrera de Acosta av. Bosque Huanca cdra. 1, mz. D, K, L, av. Ferrocarril Cdra. 2, 4, mz. A, B, H, N, av. Placido Jiménez mz. C, calle Alcanfores mz. C, calle Abedul cdra. 1, mz. C, E, calle El Bambú mz. A, J, K, M, calle Higueras cdra. 1, mz. L, M, calle Huayacan mz. H, I, calle Las Almendras mz. A, B, E, F, G, H, I, J, L, M, N, calle Las Azucenas cdra. 1 mz. A, G, H, J, calle Las Begonias mz. A, B, E, F, calle La Smoras mz. C, calle Los Helechos mz. I, N, calle Los Topacios mz. D, J, K, L, M, jr. Cantuta cdra. 2, mz. L, O, pasaje La Quinua mz. F, G, Asociación San Juan Bautista av. Bosque Huanca mz. B, av. Ferrocarril mz. A, calle Las Cerámicas cdra. 4 mz. D, B, C, E, F, I, J, calle Los Topacios mz. D, calle Urubamba mz. A, B, C, M, calle Zafiros mz. D, L, N, O, asociación Ancieta av. Bosque Huanca mz. C, D, av. Ferrocarril mz. L, O, av. José Carlos Mariátegui mz. G, calle Las Agatas mz. D, I, J, calle Las Cerámicas mz. E, F, I, J, calle Las Gemas mz. N, O, calle Los Cristales cdra. 1, mz. E, H, calle Los Granitos cdra. 1, mz. D, E, I, calle Los Silicios mz. E, calle Los Topacios cdra. 1, calle Niquel mz. J, K, calle Tungsteno mz. K, calle Urubamba cdra. 1.