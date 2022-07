Áncash: rechazan habeas corpus interpuesto por prófuga exalcaldesa de Chimbote

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de la provincia del Santa (Áncash) declaró infundado el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa legal de la exalcaldesa del distrito de Chimbote, Victoria Espinoza García.

En julio del 2018, sentenciaron a cuatro años de prisión a la exautoridad por la adquisición de semáforos inteligentes en la ciudad de Chimbote que, según la acusación fiscal, se encontraron sobrevalorados. Desde esa fecha, se halla en condición de prófuga de la justicia.

Este 9 de julio, la defensa legal de la imputada solicitó un habeas corpus, afirmando que se le condenó por la sola condición de ser alcaldesa, al haber aprobado 42 proyectos y 3 procesos de adquisición, en los que se encuentra el proyecto denominado Ampliación y Modernización de la Red Semafórica de Chimbote. Además, manifestó que la motivación de las resoluciones presentaban deficiencias.

Victoria Espinoza fue alcaldesa de Chimbote. Se le acusa del delito de colisión en el proyecto denominado Ampliación y Modernización de la Red Semafórica de Chimbote. Foto: RSD Noticias

Ante eso, el magistrado concluyó que no existió ninguno de los supuestos presentados, pues en ninguna parte de la resolución, tanto de primera como de segunda instancia, se ha llegado a concluir que la condena impuesta sea por haber tenido el cargo de alcaldesa ni tampoco por aprobar proyectos.

Asimismo, enfatizó en que el control que hizo como juez constitucional no tenía como fin volver a reexaminar una sentencia, sino verificar que no contenga vicios o defectos en su motivación, los cuales no encontró.