Docentes de la Unsaac en contra del ingreso libre a universidades

El decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, Leonardo Chile Letona, cuestionó la intención del gobierno de permitir el ingreso libre a las universidades. Dijo que de concretarse la propuesta sería crítico para la Unsaac.

“ No tenemos bibliotecas, laboratorios ni docentes para 17 mil estudiantes, qué pasaría con más de 70 mil de darse el ingreso libre . Señor presidente de la República (Pedro Castillo) no devalúe ni precarice más la calidad de las universidades”, expresó.

Calificó de demagógica y populista la propuesta del Ejecutivo Nacional y pidió al Congreso no aprobarla. “Lo que se necesitan son reformas educativas responsables y no medidas que solo perjudicarán el funcionamiento de las universidades que ya están en condiciones no apropiadas”, insistió.

Letona agregó que no se tiene el presupuesto para viabilizar un ingreso libre a las universidades.

En Cusco, la Federación Universitaria del Cusco (FUC) también se mostró en contra del planteamiento del gobierno. Acusaron a Castillo de no escuchar a los estudiantes y proponer temas solo por rédito político.