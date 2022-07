COVID-19: prefectura ratifica cancelación de fiestas patronales y desfiles

La curva epidemiológica del COVID-19 no para de subir. Dieron positivo al virus 1772 personas, según el reporte del 8 de julio de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 56% más que un día anterior. En tanto fallecieron 3 personas más.

Ante el aumento de casos, las restricciones empezaron a ser acatadas. Juan Carlos Jaquehua, subprefecto de la provincia de Arequipa, anunció que se otorgaron las últimas autorizaciones para la realización de actividades sociales. Se trata de la Fiesta del Chimbango y de un concierto de rock. El funcionario sostuvo que los pedidos fueron presentados el viernes 1 de julio, un día antes de que la Prefectura Regional de Arequipa dispusiera la no entrega de más autorizaciones.

Según el Decreto Supremo N°016-2022 están suspendidos desfiles, fiestas patronales y actividades civiles, eventos sociales, políticos que congreguen a personas. “Salvo las actividades deportivas”, destacó Jaquehua. Invocó a las autoridades municipales cumplir las restricciones y no entregar permisos o recibir pagos para aprobar las actividades sociales ya que a las prefecturas les están exigiendo que se otorgue automáticamente las garantías para sus eventos.

PUEDES VER:

Las Unidades Educativas de Gestión de Local (UGEL) también están lanzando comunicados para invocar el acatamiento de la medidas de bioseguridad dentro de las escuelas. Es el caso de la UGEL Arequipa Norte y la de Islay. Además dispusieron la cancelación de los desfiles escolares.

Intensificará brigadas móviles

La coordinadora regional de Inmunizaciones de la Geresa, Giovanna Valdivia, indicó que se intensificarán la labor de las unidades móviles en la región. Explicó que acudirán a solicitud de alguna institución educativa en menos de 48 horas para proteger a los menores. Hay 120 brigadas en la región, además de las que cuenta cada centro de salud.

El último 8 de julio, relanzaron la campaña en el Área de Biomédica de la Universidad Nacional de San Agustín. Sostuvo que en algunas instituciones educativas acudieron hasta en dos oportunidades. Los casos de los niños de 5 a 11 años es el de mayor avance. El 57% tiene la primera dosis y el 40% la segunda. “Los niños que se piden vacunar son muy pocos. Llamamos a los padres a inmunizar a sus niños para protegerlos”, indicó.

El director del Laboratorio de Biología Molecular de la Unsa, Jorge Ballón, indicó que se ha descuidado el secuenciamiento genómico del COVID-19. Explicó que para enfrentar la pandemia, la vacunación y el acatamiento de la medidas de bioseguridad son importantes. Pero aclaró que también el secuenciamiento genómico es vital. “La vigilancia es importante para detectar a tiempo para ver si aparece una nueva variante que puede ser más letal” ,dijo.

PUEDES VER:

Cuestionó que el Gobierno Regional de Arequipa no financie la entrega de reactivos para esta labor, pese a que en enero del 2022 se firmó un convenio con la UNSA para el secuenciamiento de 1000 pruebas por medio millón de soles. “Nosotros no tenemos ningún interés más allá de nuestra responsabilidad social” sostuvo. Señaló que sin ese seguimiento no se puede combatir al enemigo que es el virus.

Duplicidad de esfuerzos con dos organismos

En la reunión del Consejo Regional de Salud se discutió medidas ante el incremento de contagios COVID-19. Se dispuso exhortar a la municipalidades que fiscalicen el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en sus respectivas jurisdicciones y también afianzar la vacunación sobre todos de los escolares. Los puntos fueron los mismos que se tocaron en la reunión de una día anterior en el Comando COVID. Funcionarios de la Gerencia Regional de Salud manifestaron que consultaran a la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez que el Comando se acople al Consejo.