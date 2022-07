Chota: 2.000 ronderos marcharán en respaldo a compañeros acusados de secuestro

La Central Única de Rondas Campesinas y Urbanas de Chota (Cajamarca) convocó para este domingo 10 de julio a una marcha por la ciudad de Chota para respaldar a sus compañeros del distrito de Chadín, acusados de secuestrar a un equipo periodístico de América Televisión. Se prevé la participación de unos 2.000 miembros de las diferentes bases de la región.

En conversación con La República, el presidente de este conglomerado, Noé Rafael Campos, rechazó las acusaciones contra los ronderos de Chadín, pero se mostró a favor de que este caso se investigue. Asimismo, enfatizó que no brindan protección a la familia del presidente Pedro Castillo Terrones ni a ninguna persona en particular, sino que actúan conforme a sus costumbres.

“Descartamos las acusaciones de secuestro. En más de 40 años que tienen las rondas en Chota, jamás hemos caído en ese tipo de delitos. La ronda brinda seguridad a la población en general, identificamos a las personas que llegan (a las zonas con rondas), pero eso no es secuestrar. No llevamos a nadie a una casa o lo encerramos. Todo se hace en el campo ”, manifestó.

Seguidamente, agregó: “Nosotros no protegemos a nadie. Somos un frente único que hace respetar nuestras costumbres. (Con respecto a la cuñada del presidente) cualquier persona que tenga un delito, que se le investigue, pero que no se culpe a los ronderos de secuestradores o que estamos a favor de tal o cual persona. Somos libres e independientes”.

Las bases de las rondas de Cajamarca se concentrarán en el parque principal de Chota a las 11.00 a. m., para luego iniciar un recorrido por las principales avenidas de esta localidad. Al finalizar la marcha se desarrollará un mitin en este mismo lugar, el cual tendrá los discursos de los dirigentes. Rafael Campos indicó que otras regiones replicarán esta manifestación .

El punto de concentración de las rondas en Cajamarca será el parque principal de Chota. Foto: difusión

Apoyan al mandatario

En otro momento, el presidente de las rondas refirió que, a pesar de los presuntos actos de corrupción que vinculan a Castillo Terrones y su entorno más cercano, mantienen su apoyo al mandatario. Sin embargo, no se oponen a las pesquisas fiscales. Finalmente, expresó que no esperan el respaldo del jefe de Estado, aunque este haya sido integrante de las rondas.

“No podemos descartar que (las acusaciones de corrupción) sean ciertas, pero las entidades tienen que hacer su trabajo (indagar). Que se investigue a todos, no solo a los que están, sino a los presidentes que han pasado (…). No buscamos el respaldo de nadie, porque estamos convencidos de la realidad, de que no hemos cometido ningún delito”, sentenció.