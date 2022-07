Viruela del mono: ¿cuáles son los distritos de Lima que han reportado casos?

Los casos de viruela del mono siguen en aumento. Hasta la fecha se registraron 21 y todos se encuentran recibiendo tratamiento en Lima Metropolitana.

A través de sus canales oficiales, la entidad precisó que los pacientes corresponden a 8 distritos de Lima Metropolitana. Foto: Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention/AFP/Univisión