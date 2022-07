Trasplante con donante vivo: además del riñón, ¿qué órganos pueden aplicar a este procedimiento?

Ante la escasez de personas que deciden ser donantes de órganos y todos los mitos que giran en torno a la extracción de partes de un ser fallecido, la ciencia ha tomado un camino en el trasplante de órganos con donante vivos. Para muchas organizaciones médicas, es una buena alternativa cuando no existe donante cadavérico.

De acuerdo al Servicio Gallego de Salud de España, los trasplantes con donante vivos se pueden realizar en órganos dobles, como el riñón, una parte del hígado o pulmón; o un tejido, como la sangre, la médula ósea y el cordón umbilical.

La doctora Yeny Guerra Salas, directora ejecutiva de donaciones y trasplantes de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en nuestro país se permite el trasplante con donante vivo, pero solo en el caso de los riñones y el hígado.

Guerra explicó que “los trasplantes con donante vivo se realizan en órganos pares, como los riñones, y con un pedazo de hígado; no se puede donar páncreas porque es vital para una persona, así como no se puede donar el corazón”. “En algunos países se hace trasplante de un lóbulo pulmonar, pero en nuestro país no realizamos esas cirugías”, agregó.

La especialista del Minsa precisó que, por lo general, “este tipo de trasplantes (con donante vivo) se hace con donante de un familiar”. No obstante, recordó que “en nuestro país, con donante cadavérico, realizamos trasplante de corazón, trasplante de pulmón, de hígado, de riñón y páncreas”.

El paciente británico, Steven Gallagher, padecía de esclerodermia, una enfermedad que causa que la piel se contraiga y endurezca. Foto: referencial / AFP

Trasplante de hígado con donante vivo

El trasplante hepático con donante vivo sigue en constante avance. Este tipo de cirugías se ha realizado de donante adulto a receptor pediátrico, desde hace más de 20 años, según explicó el doctor Martín Dib, jefe del Programa de Trasplantes del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en un artículo periodístico publicado en el portal de la casa de estudios en julio de 2021.

En Latinoamérica, el trasplante hepático con donante vivo de un adulto a otro adulto ha sido un avance progresivo en Chile. Esto aún no se replica en nuestro país, ya que solo se realiza el procedimiento de adulto a niño.

Guerra explicó que en nuestro país, “en el caso del hígado, el trasplante se realiza en pacientes pediátricos, ya que puede ser el papá o la mamá quien dona un segmento de su hígado, que es más o menos el 20% o 25% que le es suficiente para que el niño, que tienen insuficiencia hepática y necesita un trasplante pueda seguir viviendo y pueda salvarle la vida”.

La especialista del Minsa explicó que, en el trasplante hepático, el pedazo que se le retira al donante vivo es pequeño pero suficiente para un niño, mas no para un adulto. “Un adulto necesita una porción más grande. Por eso es que, por lo general, el trasplante hepático es de los papás a sus hijos pequeños, por la porción, porque el hígado es tan noble que se va a regenerar”.

Además, “también debemos tener en cuenta que la persona adulta necesita de una porción de hígado para seguir viviendo”, añadió. Según Guerra, el trasplante de un adulto a un adulto va a depender de cada caso. “Si hablamos de un adulto que es una persona pequeña, de repente puede evaluarse y examinarse, pero en nuestro país nunca hemos hecho un trasplante de donante hepático adulto a receptor hepático adulto por la porción del hígado”, recalcó.

Suiza aprobó la Ley de Trasplantes. Foto: iabid

Efectivamente, la porción que un adulto necesita es mayor. Martín Dib detalló que, “de adulto a adulto, se saca casi un 70%, poco más de la mitad del hígado. En cambio, de adulto a pediátrico, solamente sacamos un 20%”.

En el 2016, el Programa de Trasplante Hepático con donante vivo de la Universidad de Chile realizó, por primera vez, un trasplante de hígado con donante vivo, en el que se le extrajo el 50% del órgano a un hombre adulto para donarlo a su madre, que tenía cirrosis. El hígado se logró regenerar a un 100% en ambas personas. Desde esa fecha, el programa ha realizado más de 40 trasplantes de hígado con donante vivo de adulto a adulto.

En el Perú, como ya mencionó la doctora Yeny Guerra, el trasplante hepático está indicado solo de adultos a niños. Los hospitales que realizan este tipo de intervenciones son el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y el Hospital Edgardo Rebagliati.

Donante de riñón con donante vivo

En el caso del riñón, un adulto podría donar tanto a un niño como a otro adulto porque se trata de un órgano doble. Es decir, un ser humano cuenta con dos riñones. No obstante, antes de realizar un trasplante de riñón, el donante pasa por una evaluación previa para determinar “si al donante, con el riñón que se va a quedar, le es suficiente para poder seguir viviendo bien”, comentó la doctora del Minsa.

A su vez, la especialista precisó que el principio de la donación en vida debe garantizar que, después de la donación, la persona donante podrá continuar haciendo todas las actividades y tener una vida saludable. “Obviamente, la persona con un solo riñón deberá tener ciertos cuidados, pero todos los pacientes que han sido donantes han seguido viviendo bien”, aseguró.

Una novedosa operación destinada a donantes de riñones se realizó en Argentina. Foto: AFP.

Según Guerra los trasplantes de órganos con donante vivo tienen mayor éxito que los órganos de donantes cadavéricos porque “son cirugías programadas”, lo que favorece a que “el tiempo que se demora en colocar el órgano donado al receptor sea mucho menor”.

“Todos estos factores hacen que siempre sea mejor un órgano de donante vivo que el de un donante cadavérico”, agregó.

¿Los niños pueden ser donantes de órganos?

Según la especialista, “nunca un niño puede ser donante de órgano ni para un adulto ni para otro niño”. “Los menores de edad no son donantes, salvo si se trata de médula ósea”, añadió.