¿Quién es el médico peruano que busca la cura para el cáncer de colon?

El cáncer de colon y rectal ocupa el cuarto lugar entre las causas de muerte por tumores en América, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Luis Alberto Díaz Jr., galeno nacido en Estados Unidos, pero con corazón peruano, quiere encontrar su cura. Con más de 30 años de preparación, el oncólogo inició un estudio clínico sobre el tratamiento de la enfermedad que ha sorprendido a la comunidad médica. ¿De qué se trata? En la siguiente nota de La República te lo contamos.

En el 2017, Luis Alberto Díaz Jr. empezó con el ensayo clínico para la cura del cáncer de colon. Foto: MSKCC

¿Quién es Luis Alberto Díaz, médico que quiere curar el cáncer de colon?

Luis Alberto Díaz Jr. nació en Estados Unidos, pero su vida está marcada de cultura peruana, debido a que su madre es natural de Trujillo y su padre es de un pequeño pueblo llamado Cascas, ubicado en La Libertad.

Su corazón es blanquirrojo y, cada vez que puede, regresa a nuestro territorio para pasar tiempo con su familia y disfrutar de la diversidad local. “ Tenemos mucha familia en Lima, pero a mí me gusta ir directo a Cascas porque tiene un vino espectacular . Tenemos una casa en la sierra, mis hijos y mis hermanos también la conocen”, comentó en entrevista con Andina.

La pasión por la medicina la heredó de su padre, el dermatólogo Luis Alberto Díaz. Fue su gran inspiración para convertirse en oncológo de la Universidad de Michigan y entrenar su profesión en el Hospital Johns Hopkins, localizado en Baltimore, Maryland.

En el 2017, centró sus esfuerzos en un ensayo clínico para tratar a pacientes con cáncer de colon. Junto a su colega Andrea Cercek y equipo de investigadores lograron ‘curar’ al menos a 12 afectados por medio de la inmunoterapia. Los resultados fueron sorprendentes en la comunidad científica y publicados en The New England Journal of Medicine. Actualmente, se desempeña como jefe de la División de Oncología de Tumores Sólidos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC).

Luis Alberto Díaz Jr., su colega Andrea Cercek y sus pacientes con cáncer de colon. Foto: MSKCC

¿En qué consistió el ensayo clínico para tratar el cáncer de colón?

De acuerdo a Díaz, el ensayo clínico se hizo con pacientes en Estados Unidos que no recibieron ningún tipo de tratamiento para el cáncer de colon y cuyo tumor contenía una mutación genética específica. Durante seis meses les inyectaron, por vía intravenosa, un fármaco experimental denominado Dostarlimab. Su función principal fue exponer las células cancerosas para que el sistema inmunitario pueda identificarlas y destruirlas .

“Nosotros encontramos un marcador específico que nos dice algo de la genética de ese tumor y cuando lo tratamos con la inmunoterapia, completamente el cáncer desapareció. Vimos un primer paciente, luego dos y llegamos a 12 pacientes, y en todos el tumor desapareció”, detalló.

Este estudio es importante no solo para una posible cura total del cáncer de colon, sino para otros cánceres como del estómago, páncreas, próstata, útero y mamas que presenten una mutación genética similar a la analizada. “Lo que ahora vamos a ver es si encontramos pacientes con otro tipo de tumores que tengan ese cambio genético para tratarlos de la misma manera”, recalcó.