DNI: ¿se puede incluir un símbolo o un dibujo en la firma del DNI este 2022?

El documento nacional de identidad (DNI) es un documento de suma importancia que permite identificarte como ciudadano del territorio peruano. Ante ello, muchos ciudadanos requieren tener vigente este documento para realizar los trámites, mientras para que otros será la primera vez que lo obtendrán al cumplir la mayoría de edad.

En esa línea, muchos jóvenes aún no saben cómo hacer su primera firma o si al menos será validada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Además, algunos consideran que es vital ponerle un toque especial, como un símbolo o una marca personal que los diferencie del resto de la población. Sin embargo, desconocen si esto es posible.

En entrevista para La República, Angie Morales Salguero, de la Unidad de Comunicaciones y Promoción de Servicios del Reniec, aclaró algunos puntos que debes tener en cuenta al realizar tu primera rúbrica y si es válido ponerle un agregado.

¿Cómo hacer mi primera firma del DNI?

Si es la primera vez que irás a dejar tu firma en el DNI, recuerda practicar previamente o ir con una idea clara de cómo desarrollarás esa rúbrica. Muchas personas suelen poner sus nombres o apellidos como marca personal.

Cada uno es libre de insertar el modelo más adecuado o con el cual se identifique.

Firma del DNI puede ser renovada. Foto: Reniec

¿Por qué es importante mi firma de DNI?

La firma del DNI es de suma importancia porque define la identidad que tú mismo creas. Ante ello, la entidad estatal recordó a la población tomar consciencia del tipo de autógrafa que se inserta.

“Reniec siempre va a recomendar al ciudadano que haga una firma que identifique al ciudadano. Finalmente, es una autógrafa o un elemento que ayuda a identificarnos para realizar trámites de todo tipo. Al fin y al cabo, ya queda en la potestad del ciudadano lo que ponga en la parte de firma”, indicó la funcionaria a este medio de comunicación.

¿Puedo hacer un dibujo o símbolo en mi firma del DNI?

Esta pregunta es frecuente entre muchos usuarios, ya que pocos conocen que pueden realizar pequeños símbolos dentro de su DNI. Cabe resaltar que esto depende de cada ciudadano al momento de acudir a insertar su rúbrica en los módulos.

“En realidad, la firma no tiene ningún tipo de parámetro. La única restricción que tiene la firma manuscrita u ológrafa es que tenga un tipo de carácter ofensivo o alguna palabra aprensiva”, acotó Morales.

Firma del DNI. Foto: captura de Reniec/Facebook

¿Puedo tener problemas con mi firma al poner un dibujo?

Morales explicó que sí se podría tener ciertos inconvenientes con otras entidades externas por una rúbrica extravagante.

“Hace poco he visto un trámite con un pollito. (Estas firmas no tienen) que llegar a ser ofensivas en ningún tipo de sentido. Ahora, hay personas que se arrepienten de esta decisión. ¿Por qué? Sucede que cuando vas al banco, un ejemplo, al abrir una cuenta de ahorros, la entidad tiene sus propios parámetros, validaciones y procedimientos. Si ellos ven que tu firma es un pollito o un patito o un corazón, entonces el banco te puede decir que rectifiques tu autógrafa para ser identificable. Pero esto ya es una limitación de ellos, no de Reniec”, mencionó.

¿Puedo renovar mi firma de DNI?

Sí. Sin embargo, la renovación de la firma del DNI tiene un costo de 30 nuevos soles. Normalmente, esto se hace a través del concepto de pago 00728 (modificación de datos).

Recuerda que debes pagar por el Banco de la Nación o en el app de pagalo.pe. La comisión es un adicional de S/ 3,40.

Firma del DNI. Foto: Reniec

¿Cada cuánto puedo renovar mi firma del DNI?

En el caso de que sea una firma tradicional o manuscrita, la persona podrá realizarla cuantas veces desee.