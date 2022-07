COVID-19: el 85% de adultos mayores fallecidos no tenía las 3 dosis

El 85,2% de adultos mayores que fallecieron por COVID-19 en junio no tenían su esquema de vacunación completo, es decir, no llegaron a recibir las tres dosis del fármaco. Así lo señala el analista de datos Juan Carbajal, quien usa como base los datos abiertos del Ministerio de Salud (Minsa). Precisa que en mayo el porcentaje fue de 87,4%, mientras que de enero a abril se superó el 90% (ver infografía).

En esa línea, el infectólogo Juan Villena resalta la importancia de contar con al menos tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, pues, si bien en un inicio dos eran suficientes, con el pasar de los meses se observó y, eventualmente, se comprobó que los anticuerpos caían de “forma marcada”.

“La disminución de anticuerpos se da en cualquier edad, pero más trascendental es la condición de la persona. Por eso, si es alguien de alto riesgo o inmunodeprimido, es más grave su situación si es que caen los anticuerpos”, anota.

Precisamente por ello, asevera Villena, también es “absolutamente recomendable” que los mayores de 50 años y todo aquel que tenga un factor de riesgo vaya a recibir su cuarta dosis de la vacuna. En ese sentido, Carbajal dice, por ejemplo, que a la fecha no se ha registrado a ningún adulto mayor con cuatro vacunas que haya sido hospitalizado o fallecido.

Ahora bien, el infectólogo ha reiterado que la vacuna no elimina la posibilidad de contraer el virus, pero que sí reduce de manera importante el riesgo de agravar o morir.

Lima en meseta de casos

En tanto, respecto a lo expresado el miércoles por el ministro de Salud, Jorge López, de que Lima metropolitana está en una “meseta” de contagios , Carbajal detalla que ello se registra desde el 24 de junio. No obstante, añade, en otras regiones el alza acelerada continúa, como es el caso de Áncash, Arequipa, Moquegua y Cusco.

En este último departamento incluso se considera adelantar las vacaciones escolares de medio año o extenderlas de dos a tres semanas, informó el gerente regional de Educación, José Villavicencio. La decisión final se conocerá como máximo el martes de la próxima semana, pues aún se debe evaluar la situación de cada provincia.

El funcionario señala que el incremento de contagios no se genera en los colegios, sino que “está yendo desde la sociedad hasta las instituciones educativas”. Frente a ello, pidió a los padres llevar a sus hijos a vacunarse. Villavicencio manifestó que el grupo etario de 5 a 11 años es el que menor avance tiene.

Mientras tanto, en regiones como Junín y Pasco, hay una “leve” desaceleración en el alza de casos en los últimos siete días, refiere Carbajal. En el Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Tacna se repite esta misma situación, pero desde hace 14 días. Por otro lado, los departamentos de Madre de Dios y Loreto más bien no marcan un aumento sostenido.

Vale mencionar que el ministro Jorge López sostuvo que en algunas regiones la meseta llegaría dentro de dos o tres semanas.

Perú aún es el primero en exceso de muertes

Percy Mayta-Tristán, investigador de la Ucsur, explicó que se ha observado que el exceso de muertes tan alto reportado “no era tal cual”. “Sí, hay un exceso de muertes alto, sí sabemos que Perú es uno de los más afectados, pero no era como inicialmente se había planteado en las estadísticas”. Agrega que se debe tener en cuenta que el exceso de muertes no solo incluye a fallecidos por coronavirus, sino también a personas con enfermedades crónicas no COVID-19 porque el sistema de salud no pudo atenderlas durante la pandemia.