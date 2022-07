Comas: hombre abraza fierros de una columna para evitar caer de edificio en construcción

Un obrero estuvo a punto de caer de más de 30 metros de altura, cuando estaba sobre un edificio en construcción ubicado en Comas. Según las imágenes captadas por un transeúnte, el trabajador de la obra quedó colgando de unos fierros y tuvo que balancear su cuerpo para poder deslizarse y llegar a la superficie.

“El trabajador estaba colgado de un cable, pero no me acerqué al lugar. Lo veía a unos 30 metros. Yo vendo periódicos en la esquina. Los mismos trabajadores tuvieron que rescatarlo. Demoraron casi como 30 minutos. Pero no he visto si había Policía o bomberos”, señaló un vendedor de periódicos del lugar a Panamericana.

Asimismo, otro morador de la zona indicó que, pese al accidente, todos los obreros continúan trabajando con normalidad y ninguna autoridad ha acudido al lugar a supervisar.

“No he visto nada. Después no ha venido nadie. Normal han estado trabajando los trabajadores. La obra no se ha suspendido”, precisó.

Hasta el momento tampoco ha habido un pronunciamiento alguno de la comuna, mucho menos de la empresa de construcción, pese a que en las imágenes difundidas se aprecia que el trabajador no contaba ni siquiera con un arnés de seguridad.

Canales de ayuda

Recuerda que, ante un accidente o emergencia, los números de teléfono a los que te debes comunicar son el 116, número de los bomberos, y el 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.