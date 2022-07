Desde prisión extorsionaban a empresarios de la construcción

Una organización criminal dedicada a la extorsión en el rubro de construcción civil y el cobro de cupos a diversas empresas fue desbaratada ayer por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviad) y la Fiscalía Especializada de la Criminalidad Organizada (Fecor).

Las autoridades demostraron cinco actos delictivos a la red criminal ‘Los Bravos de la Construcción’ y establecieron que el cabecilla es Rodolfo Aaron Díaz Gonzales (38), alias ‘El Dulce’, quien en el 2020 fue detenido por integrar la banda ‘Rich Port’ y hoy se halla en la cárcel de Cañete.

Aparte de la intervención del líder, tras el allanamiento de 16 inmuebles y una celda fueron detenidos otros 10 integrantes de esta red mafiosa.

PUEDES VER: Policía interviene a 2 presuntos extorsionadores en Trujillo

Estos son ‘Los Bravos’

“Desde el penal, Díaz Gonzales tenía el control absoluto y realizaba las coordinaciones para el cobro de cupos. La banda se había sectorizado en el Callao y acumuló un millón de soles: un grupo operaba en Chucuito y otro en Bellavista”, explicó el fiscal superior coordinador de la Fecor, Jorge Chávez Cotrina.

Las investigaciones que se iniciaron hace tres años permitieron capturar la madrugada de ayer a dos lugartenientes de ‘El Dulce’. Se trata de Carlos Morán Castrillón (42) y Gerardo Gálvez Garcés.

Con ellos fueron detenidos Anjhara Guerra Coletti, Olav Silva Arrollo, Giancarlos Tasaico Urquiza, Jesús Zegarra Ascencio, Walter Bazán Urrutia, Orlando Córdova Zagal, Sandro Gonzales Castillo y Fernando Zevallos Tribeños.

La banda se había sectorizado en el Callao: un grupo operaba en Chucuito y otro en Bellavista. Foto: Deysi Portuguez / URPI - LR

Amenazas y cupos

“Mira compare’, piensa muy bien lo que me vas a responder. A Duber le envié una carta y sus fotos con las mismas personas que te están entregando mi mensaje. Duber me mandó a decir que haga lo que quiera y como yo soy muy obediente y maquiavélico, ya tú sabes lo que le pasó. Estamos claros, yo no estoy jugando. Te aconsejo que negocies conmigo y todo te va a seguir yendo bien, si no te aseguro que te haré lo mismo que a Duber”. Ese es el mensaje aterrador que le llegó a uno de los empresarios desde prisión.

En octubre del 2019, la banda extorsionó en el Club Grumete Medida-Cabos y Marineros, de la Marina de Guerra. Solicitaron cupos de 1.000 soles mensuales.

En agosto y setiembre de ese mismo año hicieron lo propio con una empresa de construcción que demolió y reconstruyó una vivienda. Exigieron cupos de trabajo y 800 soles semanales.

En el 2020 exigieron el pago de 160 mil soles a una empresa que ejecutaba la construcción de un complejo habitacional para suboficiales de la Marina. Ese mismo año extorsionaron a los constructores de uno de los locales de una pollería. La empresa pagó 11.900 soles.

PUEDES VER: Mujeres trans denuncian que mafias de proxenetas siguen extorsionándolas y matándolas

Datos

Temor. “Hay 5 casos concretos denunciados, pero ese solo es el 10%, la mayoría de las víctimas no denuncia por temor”, dice el fiscal Chávez Cotrina.

Pena. La fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para los detenidos. La pena que podrían recibir sería de 25 años.

Decomiso. A los detenidos se les confiscó chips, celulares, dinero, tarjetas, vehículos, droga