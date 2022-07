Ate: taxista manejó hasta el hospital tras ser desfigurado por defenderse de asalto

En Ate Vitarte, el taxista Jack Amaro Choque quedó herido de gravedad al sufrir profundos cortes en el rostro cuando se defendía de dos delincuentes que quisieron arrebatarle su vehículo. El afectado relató que los hampones fingieron ser pasajeros en estado de ebriedad y aprovecharon la oscuridad de la ruta para atacarlo.

El hombre contó que, al promediar las 2.00 a. m., una mujer solicitó su servicio en la zona de Santa Clara y le pidió que traslade a su supuesta pareja y su hermano hasta Huachipa. Los sujetos abordaron el taxi fingiendo estar bajo los efectos del alcohol.

Momentos después, los ladrones dejaron que actuar y atacaron al conductor con un objeto punzocortante. Sin embargo, no lograron su cometido y huyeron tras herir a su víctima.

“En el intento de querer huir, recliné el asiento para poder salir rápido del carro y el otro chico, que estaba por el lado del copiloto, vino rapidísimo hacia mí y con un objeto —ha de ser un cuchillo o una navaja— me golpeó en el rostro. Entonces, con la intención de defenderme, me agacho para buscar algo y el que me cortó la cara atina a fugarse”, narró el agraviado, en declaraciones para RPP.

Tras la agresión, Jack Amaro condujo hasta el hospital de Ate Vitarte, donde perdió el conocimiento momentos después de llegar. El personal médico logró estabilizarlo, pero resultó con el rostro desfigurado.

Comisaría de Vitarte no aceptó la denuncia

El ciudadano lamentó que la Comisaría de Vitarte no aceptara la denuncia de su caso y solo exigiera información de los delincuentes.

“Cuando fue mi esposa, le pidieron los alias. ‘¿Cómo usted va a hacer una denuncia de la nada?, ¿uno va a capturar el aire?’, de esa manera le contestaron”, reclamó.

Jack Amaro Choque ya fue dado de alta, pero no puede movilizarse porque se reabriría su herida, por lo que no pude acudir a la dependencia policial a asentar la denuncia personalmente.