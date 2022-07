Tacna en alerta por incremento de infecciones respiratorias

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Tacna, reportó la última semana de junio 927 casos de infecciones respiratorias agudas (Iras) en niños menores de 5 años de edad. Ello significa un incremento de 176 casos en comparación a la semana anterior . El alza sería de un 35.24 % en ese grupo etario.

Ese incremento para el sector salud significa que la región se ubica en una zona de alarma, pues los casos se encuentran por encima de lo esperado. El grupo etario más afectado es aquel que tiene de 1 a 4 años, que representa el 83.3% de total de casos.

En lo que va del año Tacna tiene 12 mil 136 casos de Iras, superando ampliamente aquellos reportados en los dos primeros años de la pandemia de la COVID-19 (2021 y 2020), cuyos casos sumados no superan los 8 mil. Ello se debería al retorno a las clases presenciales y la falta de uso de las mascarillas.

Educación no suspenderá clases presenciales

El director regional de Educación, Víctor Franco Castro, descartó el retorno de las clases virtuales. Indicó que no se tienen reporte de casos alarmantes de Covid-19. Afirmó que mantendrán los protocolos de prevención ante la cuarta ola de la pandemia.

Además, refirió que en la actualidad solo tienen cerca de 25 docentes sin vacunas contra el virus , quienes laboran para el sector público. Franco detalló que una docente fue sancionada por no asistir a sus clases presenciales a raíz de no haberse vacunado. Explicó que contrataron a un médico ocupacional para evaluar caso por caso y determinar qué docentes no acceden a la vacuna por temas de salud, y quienes las rechazan sin motivo.

La Diresa reportó ayer 66 nuevos casos de COVID-19, además de 4 pacientes hospitalizados.