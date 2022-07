Ni la mitad de niños fueron vacunados con dos dosis en Cusco

Cusco. En plena cuarta ola de COVID-19, ni el 50% de niños de 5 a 11 años fueron vacunados con las dos dosis en la región imperial. Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, solo recibieron la segunda vacuna el 41.2% de menores. Cusco se encuentra entre las diez regiones del país con menor cobertura.

Para el presidente de la Federación Médica del Cusco, Rodolfo Larota, ese grupo etario puede estar en riesgo. Culpó a la Gerencia Regional de Salud del fracaso en las estrategias de sensibilización y al gobierno regional por no activar el Comando Covid. “Estamos de acuerdo que continúe la presencialidad en los colegios, pero para eso se debe ir de la mano con la vacunación. Se tiene que establecer otra estrategia que dé resultados como en otras regiones”.

Las brechas de vacunación son amplias en casi todos los grupos etarios. Solo el 55.8% de los cusqueños recibieron la tercera dosis. Los jóvenes de 18 a 29 años son los que más resisten a vacunarse, se inmunizó el 52.9%.

En el caso de la cuarta vacuna, la cobertura alcanza apenas el 8.4%. Según Larota, en provincias la información de la importancia de las vacunas es escasa. “En una región en la que no hay infraestructura hospitalaria, solo se tienen un hospital colapsado no nos podemos dar el lujo de no estar vacunados”, agregó.