Lucio Castro: “Tanto el Ejecutivo como el Legislativo están desprestigiados; debe haber elecciones ya”

¿El Sutep se ha decepcionado de la gestión de Castillo?

Puedo decir que sí. Debo decir que el Sutep apoyó al presidente considerando que era la propuesta que representaba el cambio en el país. Apoyamos de manera decidida porque además había compromisos con la educación, con los trabajadores. Pero el apoyo no fue un cheque en blanco. Pedimos el 10% del PBI para Educación, una UIT de remuneración para los docentes, nombramiento automático, sueldo de maestro para el presidente, mitad de remuneración para congresistas, reforma tributaria, nueva Constitución… Ninguna de esas propuestas se ha cumplido.

¿Pese a que sabían que Castillo se identificaba con otro gremio (Fenateperú), esperaban acercamiento y diálogo con él?

Votamos por Castillo sabiendo que en el 2017 intentó destruir nuestro sindicato. En esos tiempos era dirigente gremial; pensamos que ahora en la presidencia tendría una mirada nacional, de estadista. Creímos que esa iba a ser su práctica. Lamentablemente, apenas asumió el cargo, lejos de unificar, promovió la división de los trabajadores. Su sindicato gobiernista es muestra de ello.

El Sutep afirma que Castillo no ha dado ninguna norma en favor de la educación.

No hay a la fecha una norma que haya impulsado el Ejecutivo... Si se ha atendido a las exigencias de los trabajadores, ha sido en el Congreso, también por las tareas de los dirigentes.

El Sutep ha advertido al Gobierno que irán a la huelga si no se destina al menos el 6% del presupuesto a Educación?

Le hemos dicho al Gobierno que rectifique y enmiende su camino porque, lejos de responder al cambio en el país, está implementando las mismas políticas neoliberales que los trabajadores detestamos. Si no rectifica, asumiremos también medidas de lucha más contundentes; una de ellas es un derecho constitucional, la huelga. Lo estamos evaluando, no lo descartamos, los maestros del país lo decidiremos.

Hace poco el Sutep tuvo una reunión con el MEF. ¿Qué recepción tuvieron?

Este gobierno no quiso sentarse en la mesa con el Sutep, buscó por todos los medios hacerla larga para ubicar en la fecha de negociación a su sindicato gobiernista. Al final entendieron que la ley debe ser respetada y la negociación colectiva es con el sindicato mayoritario, el Sutep. Debía hacerlo en febrero, pero recién lo hizo en junio. No hay voluntad política para encaminar la atención a los problemas planteados en el pliego de reclamos. La respuesta que dan es que no hay plata, el MEF se opone. Por eso es que realizamos movilizaciones al MEF.

¿Y qué encontraron allí?

Encontramos atención... Pero los docentes ganamos 2.500 y ese monto nos ubica como el profesional peor pagado de Latinoamérica. Un auxiliar gana 1.280 soles y no recibirá en 2022 ni un sol de aumento. Por ello, en la negociación colectiva pedimos nombramiento de docentes, incremento de remuneraciones, mejoramiento de las infraestructuras… Tenemos un presidente maestro que sabe que un mayor presupuesto para la educación va a permitir solucionar los grandes problemas. Que muestre su compromiso y muestre que este es un gobierno de los trabajadores.

La mesa de negociación colectiva debió concluir ya...

Hemos logrado que se extienda hasta el 15 de julio.

Uds. acusan al ministro Serna de utilizar el Minedu como una agencia de empleos.

La mayoría de las plazas en el Ministerio de Educación han sido copadas por el sindicato del Gobierno. Y no se ha visto ahí un nivel de idoneidad para los cargos. Es clientelaje político y va en perjuicio de la educación.

¿A quiénes detectaron?

Uno es Fermín Tino Vargas, responsable del área de normativa y amigo de Mery Coila, que es integrante del Movadef. Ha sido un colaborador innegable del Movadef en Tacna. Hay jefaturas en Desarrollo Docente e Intercultural Bilingüe ligadas al sindicato del Gobierno.

Por otra parte, piden que el proceso de nombramiento docente de este año no sea eliminatorio, sino “sumativo”.

Como está diseñado en la ley, no se garantiza el nombramiento de los mejores. Uno, las pruebas de la etapa nacional están mal diseñadas, no han reunido dos requisitos fundamentales para todo instrumento de evaluación: validez y confiabilidad. Han estado diseñadas para descalificar al docente. Dos, el contenido de la prueba no necesariamente responde a las necesidades de los estudiantes y a expresar la potencialidad del docente. Otro punto es que el maestro participante, en cada etapa del proceso, debe estar acumulando puntaje y eso no debe ser discriminatorio.

¿No se contradicen? No desean eliminar a los que no lograron méritos para una plaza.

Para nombrar se debe poner un puntaje base. Y solamente el que supere el puntaje base va a ser nombrado, los otros no; es decir, los mejores van a poder ser nombrados. El examen como está diseñado en esta ley tiene deficiencias, no asegura el nombramiento de los mejores y se presta a la absoluta subjetividad al construir los puntajes de los participantes.

El Sutep se manifestó por vacancia o renuncia de Castillo.

Como maestros no podemos ser indiferentes ante la realidad. Estamos en contra de todo intento de golpe de los sectores que siempre han manejado el país y aparecen como principales deudores del Perú. Lo único que buscan es generar el golpe para asegurar su instrumento que les permite ampliar la brecha de desigualdad, su Constitución. Contra ese tipo de vacancia estamos... El Sutep sí está con la vacancia contenida en la Constitución, que establece procedimientos. Sí consideramos que por sus incumplimientos y desatención de la educación y la forma en que está gobernando, lo que debe hacer Castillo es renunciar. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo están desprestigiados, debe haber elecciones generales ya.

¿Están a favor del adelanto de elecciones generales?

Es una necesidad en el país para salir de esta situación.

A propósito de los 50 años del Sutep, ¿en qué momento se encuentra el sindicalismo?

El neoliberalismo tiene 30 años en el país, lo impuso Alberto Fujimori, y también impuso el instrumento que permitió su implementación: la Constitución. El neoliberalismo busca la privatización de la educación. Quien ha impedido el desarrollo de esa política fue el Sutep. Este gobierno está continuando políticas neoliberales y ha buscado destruir a nuestro sindicato creando uno patronal, progobiernista. Hoy somos el sindicato mayoritario con cerca de 300.000 afiliados.

Volvemos al inicio: para Ud. es una decepción Castillo.

Este gobierno no nos representa. Dejó de ser la posibilidad de un cambio en el país. Ha abandonado sus propuestas electorales… Y el Sutep en estos 50 años sigue luchando por la democracia, por los maestros. Y defendiendo la escuela pública, gratuita, universal, de calidad.