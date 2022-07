Los Olivos: Policía Nacional frustró asalto a mano armada en grifo

Por: Omar Coca / URPI-LR

Trabajo articulado. La delincuencia recibió un duro golpe el último miércoles 6 de julio, ya que la PNP frustró el robo a un establecimiento ubicado en el sector 7 de la urbanización Pro, en Los Olivos. Delincuentes realizaron disparos al aire para tratar de intimidar a sus víctimas.

“Yo estaba afuera y mi compañero entró para hacer su depósito, porque no contábamos con billetes donde estábamos. Cuando me dejó sola vi que venían dos personas. Uno de ellos me hizo preguntas y vi que el otro estaba entrando al lugar en el que estaba mi compañero. En ese momento, él sacó el arma y yo salí corriendo”, expresó la trabajadora del grifo.

Los delincuentes, que fueron identificados como Antonio Joel Penas Ortega (18) y Richard Jorge Gómez Vivanco (47), trataron de confundir a los trabajadores del grifo. Uno de los sujetos portaba una casaca de una empresa de seguridad y el otro vestía ropa de mecánico .

Durante la intervención, la PNP incautó un arma de fuego abastecida y un cuchillo, instrumentos usados para sembrar terror a sus víctimas.

La Policía estaba a la expectativa de los pasos de los denominados Los malditos de Belaúnde. Tras un seguimiento articulado, lograron reducir a ambos hombres. Para el trabajo usaron un dron altamente calificado, con la finalidad de no perder el rastro si en caso los delincuentes prendían a la huida.