Ica: denuncian que niña de 13 años lleva desaparecida casi 2 semanas

Una madre de familia se encuentra completamente angustiada tras no saber el paradero de su hija de 13 años desde hace dos semanas. Según la progenitora, Xiomara habría conocido a un joven que se encargaba de repartir productos para la tienda en la que la niña la ayudaba, ubicada en Ica.

“El primer sospechoso ya se encuentra detenido, pero la PNP ha ingresado a su casa y no han encontrado nada. Él conoció a mi hija cuando llevaba mercadería a la tienda de mi sobrina, donde ella ayudaba. Yo no sabía nada, luego una compañera de colegio me dijo que él hablaba con ella por WhatsApp y en los mensaje él le dice para que se vean el día que desapareció. Sin embargo, lo que le dice a la Policía es que se vieron y la embarcó en una moto. Luego ya no supo de ella”, dijo la madre a América Noticias.

Asimismo, manifestó que habría otro joven implicado, de unos 22 años, que también habría tenido contacto con la menor. La mujer pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) para que puedan dar con el paradero de la niña.

Si tú has visto a la menor o tienes un indicio para dar con su paradero puedes comunicarte al 056 - 252191

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?