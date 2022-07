Chorrillos: guardería donde murió bebé de 9 meses no tenía licencia de funcionamiento

Exigen justicia. Una familia llora y está muy dolida por la sorpresiva muerte de su hijo de tan solo 9 meses. El pequeño falleció en extrañas circunstancias al interior de guardería en Chorrillos.

El caso está en investigación; sin embargo, se presume que todo ocurrió porque el bebé se ahogó con la fruta que le dio su cuidadora.

“La profesora me dijo que solo le dio mango picado y yo todavía no le daba eso, solo plátano aplastadito o papillas. No sé por qué le dio eso”, relató la progenitora, quien continúa consternada por los hechos que se registraron el último lunes 4 de julio.

Al respecto, las cámaras de ATV Noticias se acercaron a la guardería que está ubicada en la calle María Parado de Bellido, en Chorrillos, y pudieron constatar que era una casa multifamiliar que no tenía ningún letrero que diera a conocer los servicios educativos.

Asimismo, confirmaron que dicho establecimiento, el cual albergaba alrededor de 10 niños, no tenía licencia de funcionamiento .

El informe también reveló que Ana Gabriela Huamán, quien en un inicio se presentó como una persona con estudios y capacitada para el cargo, no está registrada en el portal de grados académicos y títulos profesionales de la Sunedu.

La familia que ha perdido al último de sus hijos exige celeridad en las investigaciones a fin de hallar a los responsables.