‘Colegio fantasma’: institución no cuenta con profesores ni dicta clases hace 60 días

La mañana de este jueves 7 de julio, decenas de padres de familia acudieron a los exteriores del colegio Santa Rosa de Puquio, ubicado en el distrito de Carabayllo, para reclamar que no cuenta con las condiciones básicas para funcionar.

Según Latina Noticias, las madres y padres denunciaron que desde hace 60 días no se dictan clases. Asimismo, un solo profesor brindaba su trabajo para las áreas de inicial y primaria. Ellos exigen que la actual directora de la institución deje el cargo.

“Yo estoy acá por mis dos pequeños, tengo una niña de 5 y otra de 4 años, de las cuales mis hijas no tienen profesores, están solas en su aula. Necesitamos que se vaya la directora, este colegio está totalmente abandonado, no hay agua, no hay aulas, los niños están completamente abandonados”, dijo una de las madres al mencionado medio de comunicación.

Se sabe que la institución educativa en cuestión tiene una capacidad para 200 alumnos y solo hay cuatro profesores. Incluso, en algunos casos, los padres han tenido que sacar a sus hijos e inscribirlos en otros colegios; sin embargo, la dificultad con esta última opción es que el centro más cercano se ubica a 40 minutos de la zona.

Los progenitores han señalado que los profesores deciden retirarse por voluntad propia, ya que no existen las medidas requeridas para trabajar. “No hay las condiciones básicas como el agua”, mencionaron.

Finalmente, se indicó que una ONG se encuentra actualmente haciéndose cargo de la institución, puesto que sin este aporte, el colegio no podría funcionar. La UGEL 8 recién se hará presente en la zona este jueves 7 de julio.