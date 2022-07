Se hacen pasar como trabajadores del Banco Falabella y le sustraen casi 5.000 de la tarjeta

La delincuencia se sigue expandiendo y las modalidades de hurto también. En Chincha, una madre de familia está sumergida en la preocupación desde que se enteró de que le arrebataron casi 5.000 soles de su tarjeta Falabella.

Todo empezó cuando Milagritos Gilardino Luy de Reynaga recibió la llamada de unos presuntos trabajadores del Banco Falabella. Durante esa comunicación, que ocurrió el sábado 25 de junio, la mujer decidió anular su tarjeta.

El hombre detrás del teléfono accedió a la petición, por lo que le dijo que en las próximas horas iba a ir un motorizado a cortar la tarjeta delante de ella . “También me dijeron que me tenían que dar papeles para firmar”, detalló.

En efecto, el supuesto trabajador se apersonó a la vivienda. En unos segundos realizó el supuesto protocolo de desafiliación. Milagritos Gilardino se quedó tranquila, pero eso no duró mucho.

Al día siguiente recibió un mensaje que le informaba de una compra de 2.900 soles. La aplicación del banco confirmó la reciente adquisición.

“Ha venido cerca de las 7.00 p. m. y en ese momento no se me ocurrió tomarle foto ni nada. Él cortó la tarjeta y se fue. Al otro día, alrededor de las 4.00 p. m., me llegó un mensaje que decía que habían hecho una compra por 2.900 soles”, señaló a este diario.

Al lunes siguiente, la agraviada se acercó al banco y ahí le confirmaron que el monto total de lo robado era de 4.090 soles. Tras esto, hizo la respectiva denuncia a Falabella, pero no obtuvo una respuesta favorable.

“Te informamos que, de acuerdo con las validaciones realizadas, hemos verificado que las compras efectuadas no presentan ningún comportamiento irregular, por tal motivo no es posible atender favorablemente tu pedido”, se lee en la carta que le enviaron.

Antes de ir al banco, la agraviada se contactó con el Whatsapp del Banco Falabella. Foto: Milagritos Gilardino Luy de Reynaga

Conocido el caso, un amigo hizo la investigación y se percató de que el número de donde recibió la llamada era de una panadería de Chincha.

“En el banco me enteré de que no era una compra, sino dos. En total gastaron los 4.090 soles que tenía en crédito. (…) Se escuchaban todos los sonidos que hay en el banco. Para el banco, esta es una compra regular; sin embargo, en mi historial crediticio nunca he usado tanto saldo, ya que mis montos máximos llegaban a 250 soles”, relató la víctima.

Milagritos Gilardino Luy está muy preocupada, más porque tiene una deuda que no podrá cubrir mensualmente.

Este no es el primer caso de estafa en Banco Falabella. En su lista también están Delsy Loyola y Renzo Pérez Díaz, por citar a algunas personas.