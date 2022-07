Arequipa: investigan por contaminación sonora a alcalde Omar Candia

Por: Roberth Orihuela

Cansados de la extrema bulla que producen los conciertos que se realizan en el Palacio de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, los vecinos de la zona interpusieron denuncia ante la fiscal especializada en Medio Ambiente, Carolina Cáceres Zúñiga. El pasado 4 de julio la magistrada dispuso el inicio de diligencias preliminares, con el fin de que los funcionarios del municipio provincial entreguen información sobre los permisos que se otorgaron para la realización de conciertos . También requirió los estudios de contaminación sonora, que debió realizar la subgerencia de Gestión Ambiental de la comuna.

De acuerdo a la disposición de la fiscal, el alcalde provincial Omar Candia tiene pleno conocimiento de lo que pasa. De las denuncias escritas y por teléfono, explica el documento, se sabe que se llevan a cabo conciertos en el Palacio de Bellas Artes, y que la bulla que ocasionan se escucha en varias cuadras a la redonda y “hasta incluso en el distrito de Cerro Colorado”.

Además, se advierte que si bien algunos eventos sí cuentan con licencia, esta no se cumple. Pero también hay otros que no tenían autorización. El fin de semana del 2 y 3 de julio se realizaron dos conciertos, que se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada del día siguiente. Cuando el organizador fue intervenido no presentó permisos .

La fiscal Cáceres hace hincapié en que a pesar de que el alcalde y los funcionarios tienen conocimiento de lo que pasa estarían omitiendo sus funciones. Pues deberían fiscalizar que los conciertos no se extiendan más allá de la medianoche. También, estudios de la Subgerencia de Gestión Ambiental, señalan que los ruidos que se producen sobrepasan los niveles.