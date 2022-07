Áncash: familias perjudicadas por incendio piden ayuda

Este 5 julio, se reportó un incendio en el asentamiento humano 25 de marzo ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote (Áncash). Aproximadamente, seis hogares resultaron perjudicados y, hoy, solicitan la ayuda de las autoridades.

Las casas y los bienes materiales de las seis familias quedaron totalmente calcinados debido a la magnitud del siniestro y, sobre todo, porque las viviendas estaban construidas de madera.

Un voraz incendio arrasó en la tarde de este martes 5 con varios ranchos del asentamiento humano 25 de Marzo. Foto: RSD Noticias

“Hemos tenido que dormir con los vecinos, yo perdí todo, no pude sacar nada. Realmente, me he quedado en la calle, todo se quemó”, señaló uno de los perjudicados, Milesio Miñan.

Asimismo, los pobladores indican que si bien la Municipalidad de Nuevo Chimbote, a través de Defensa Civil, envió ayuda como colchones, agua, víveres, triplay, frazadas y demás, requieren de más apoyo.