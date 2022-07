Ucayali: comunidades indígenas de Purús piden pertenecer a Brasil por ausencia del Estado peruano

Las 43 comunidades y ocho etnias amazónicas que pertenecen a la provincia de Purús, región Ucayali, no cuentan con conexión terrestre ni fluvial, menos con señal telefónica ni internet . Por ello, el pasado 13 de junio enviaron una carta al primer ministro, Aníbal Torres, la cual fue remitida a la Defensoría del Pueblo, para exigir satisfacer estas y muchas más de sus necesidades. Sin embargo, no han recibido una respuesta.

“El problema es que no tenemos vuelos de acción cívica. Esa es nuestra única salida, que es vía aérea. No tenemos ni conexión terrestre ni fluvial. Si hay una emergencia de un paciente, y no hay vuelo, no podemos hacer el traslado y se muere ”, indicó el presidente de la Federación de las Comunidades Nativas de Purús, Sergio Salomón Castillo, a Exitosa.

En esa línea, de acuerdo con el representante, varios de los pobladores le han expresado su interés por pertenecer a Brasil, dado el abandono en el que viven.

“Los pueblos indígenas quieren pertenecer o saludar a la bandera brasilera porque el Estado no atiende nuestras problemáticas”, señaló.

Esa así que las comunidades en cuestión solicitan cuatro de las siguientes exigencias: que se incremente el número de medicamentos y médicos en la zona; que se instalen antenas para tener línea telefónica e internet móvil lo más pronto posible; que se termine la construcción del hospital de la provincia; y que se brinden cuatro vuelos de acción cívica por mes .

Cabe resaltar que Salomón Castillo pudo comunicar estas necesidades debido a que se encontraba en Pucallpa, donde sí se cuenta con señal telefónica. “Estamos realmente abandonados, el jefe de Estado no se da cuenta. Purús pertenece al Perú y a la región de Ucayali”, añadió.