Rosendo Serna: “En el Congreso hay gente que más piensa en el apetito político, el rédito y no en lo técnico”

Para este Día del Maestro, justamente el Congreso alistaba un Pleno Educativo con polémicos proyectos como el que permite dar una segunda oportunidad a universidades con licenciamiento denegado. ¿Cómo califica la labor del Parlamento en esos temas?

Hay aspectos positivos en el Congreso, por ejemplo, la aprobación de los proyectos sobre CTS, reivindicación de maestros, auxiliares, docentes de educación superior, deuda social. Me parece interesante y muy bien. Hay otros aspectos que critico, como lo de la educación física y la práctica del deporte. Hay cosas que ya están en el marco curricular; incluso, el tema de los materiales educativos. Son temas que se discuten y se debaten. El gran problema es que no hemos podido todavía discutir técnicamente fuera de los apasionamientos y ahí hay una diferencia enorme. Hay gente que está más pensando en el apetito político, en la situación del rédito que nos da una u otra medida y no piensa en la situación estrictamente técnica.

Pero le consultaba sobre los temas universitarios, como la segunda oportunidad a las universidades denegadas...

A mí, pregúntenme específicamente qué hacemos por la universidad pública...

No me está respondiendo...

...Eso sería importante: responder sobre la universidad pública. La situación de las universidades privadas tiene que sujetarse a la normativa de las condiciones básicas de calidad. Cuando ellas cumplan eso, que utilicen su segunda, tercera, cuarta oportunidad, pero que lo hagan dentro del marco de garantizar calidad educativa.

¿Cómo califica la labor del Congreso? ¿Cree que está bien cómo legisla estos puntos?

Hablándole con sinceridad y desde un punto de vista personal, creo que lo que tienen que hacer es prescindir de la situación del provecho personal o grupal y cuando lo hagan van a pensar y legislar -seguro que- en función de la calidad.

En sus observaciones a la ley sobre “autonomía” universitaria (también conocida como contrarreforma), el Ejecutivo la califica de “inconstitucional”. ¿Van a acudir al Tribunal Constitucional en caso se apruebe?

Esperaremos la segunda votación.

O sea, no evalúan ese escenario todavía.

Esperemos la segunda votación porque a veces... como cuando, previo a la aprobación, se me exigía una posición. Soy crítico en varios temas, tampoco estoy santificando actuaciones de algunos organismos, pero si es que se va a mejorar que se mejore, pero que no se retroceda. Ese es nuestro punto de vista. Ahora, una vez que se apruebe en segunda votación, seguro tomaremos una determinación desde un punto de vista legal respecto a qué hacer.

Todavía no evalúan escenarios ni medidas...

No, no, yo apelo a la capacidad de reivindicación que tiene el Congreso para poder retroceder.

Ahora que habla de congresistas, Álex Paredes (Bloque Magisterial y defensor de la ley sobre autonomía) dice que ha conversado con usted sobre la Sunedu en algunas reuniones.

No, yo hablé con él sobre la estructura de la Sunedu y le dije: No estoy preocupado respecto a la estructura porque toda comisión de evaluación es subjetiva. Es un análisis subjetivo. Cuando me ponen nombres... creo que he visto a un evaluador, por ejemplo, el expresidente (Francisco) Sagasti. Yo puedo tener mis críticas al señor, pero mucha gente que son sus amigos lo creen un experto, que está por encima de todos, entonces también eso se respeta. A mí no me quita el sueño la estructura, pero lo que sí considero es que las condiciones básicas de calidad deben mantenerse. Esa es mi diferencia sobre la interpretación y quienes impulsan la ley.

¿Coincide en algo con el legislador Paredes en torno a sus críticas contra la Sunedu?

Mire, no hemos discutido muy sustancialmente algunos temas, pero, por ejemplo, yo a Sunedu (no) le noto un plan de contingencia que permita atender a los estudiantes que han quedado fuera del ámbito universitario por el no licenciamiento. Ese tema me parece que debió haberse atendido de mejor manera. Otro tema es el de las multas y la continuidad de cómo monitoreamos la supervisión.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Educación (CNE) y otros organismos han lamentado la posición del Ejecutivo y del Minedu al no observar la ley sobre materiales educativos. ¿Tiene alguna autocrítica?

Nosotros hemos hecho llegar un informe técnico a la presidencia, a la PCM y a otros sectores y planteamos nuestra observación. El presidente evalúa con sus asesores y toma una determinación. Es su prerrogativa, no puedo imponerme a eso. Pero he conversado el tema y no es tan grave como se estaba analizando porque tenemos una ley orgánica de funciones, que no es una ley ordinaria y bajo esa norma tenemos rectoría. Es más, nosotros vamos a elaborar el reglamento y estará ajustado a nuestro rol rector.

Pero ¿un reglamento puede ir en contra de la ley?

No, pero nosotros dentro del marco de la ley orgánica de funciones podemos determinar quiénes serán los interlocutores válidos porque esa ley es tan amplia que no define con quién se dialoga. Dice los padres, ¿los padres del colegio o de qué?

La ley habla de las asociaciones de padres que van a estar inscritas en un registro.

Pero hay 60 mil instituciones educativas en el país, eso significa otro tanto en Apafas...

Pero no se refiere solo a Apafas. Por ejemplo, Padres en Acción, que interpuso una demanda judicial contra el currículo escolar, es una asociación inscrita en registros públicos. Ellos podrían participar.

Hay otros también. Si soy docente de aula, ¿con quién dialogo? Con mi comité de aula, no con el del frente o de la esquina. Tengo que dialogar con las Apafas que son los interlocutores directos y válidos, y si aparece una ONG que tiene un interés político, pues sabremos definir y discernir. Eso lo haremos en el reglamento.

¿Asegura que con el reglamento no habrá afectación al enfoque de género y a la educación sexual en las escuelas?

Yo la voy a invitar cuando salga el reglamento para poder seguir hablando...

¿Nos asegura que el enfoque de igualdad de género se va a mantener?

Esto tiene que mantenerse.

Otro tema es el ingreso libre para egresados de quinto vulnerables y de buen rendimiento. ¿De cuántos hablamos y desde cuándo se aplicaría?

Estamos trabajando para que el próximo año, en el segundo semestre, pueda darse el primer concurso. Hay que preparar la cuestión presupuestal de la universidad y debe alcanzar a 6 mil estudiantes, pero estamos hablando de universidad, institutos tecnológicos y pedagógicos. Eso, al año, y en tres años alcanzará 19 mil beneficiarios.

Sobre la educación básica, ¿habrá algún cambio en las clases presenciales o las restricciones en escuelas ante la cuarta ola y la viruela del mono?

Las clases se mantienen en forma presencial. (La norma actual) se mantiene. Lo que sí vamos a llamar es que hay que vacunarnos y la mascarilla.

Nuevo aumento

En campaña el presidente Castillo hizo muchas promesas: 10% de PBI, 1 UIT de sueldo, pero se mantiene el aumento de 200 soles y aún se divide en dos armadas al año. ¿Así quedará o se prevé algún incremento?

Todas las gestiones anteriores han tratado mal a los maestros, a tal punto que el incremento ha sido mínimo y a veces solo para decir que hubo. El presidente tiene planteada una propuesta remunerativa que es parte de la política y ofrecimiento que surge y se pone a la luz pública en la huelga del 2017. Él hará el anuncio en su momento.

¿Se evalúa concretamente algún monto?

Eso lo tiene que anunciar el presidente.

Entonces sí habrá un incremento, independiente a los 200 soles de los últimos años.

Se va a plantear toda una política remunerativa que alcanza al 2026.

Tras su suspensión por el caso de filtración, este año habrá prueba de nombramiento. ¿Cuántas plazas se pondrán a concurso finalmente?

Estamos a la espera. Emitimos un proyecto de ley (...). Si el Congreso aprueba, llegaremos a 80 mil plazas este año.

Negociación con gremios

En tanto, ya se abrió el diálogo con el Sutep, pero la Fenate pide que se rectifique y se negocie con ellos. ¿El Sutep finalmente queda como gremio mayoritario antes que el sindicato fundado por el presidente?

No, mira, acá hay una cosa clara. El diálogo está con todas las fuerzas gremiales que existen a nivel del magisterio. Somos cerca de 500 mil maestros. Nadie puede decir que somos mayoría, porque para eso debe tener por lo menos 250 mil afiliados. Entonces dialogamos con todos. Hemos tenido 4 reuniones con Fenate y también con el CEN del Sutep, pero el maestro del Perú tiene claro quién es el interlocutor válido. Entonces hay que preguntarles a los maestros quién es mayoría (...). En los próximos días se habilitará un aplicativo para ponerlo en consideración de los maestros, para que en forma definitiva e imparcial sepamos quién es el grupo mayoritario.

Pero la negociación colectiva del Minedu se está dando con el Sutep y no con la Fenate.

Efectivamente, pero por una cuestión estrictamente documental; es decir, han alcanzado los padrones, las listas. Mire, si fuese una posición estrictamente legal, no debiera haber negociación colectiva porque dice que con la mayoría y eso es la mitad más uno y ninguno de los dos grupos tiene mayoría.

Se ha hablado con el presidente Castillo sobre su denuncia de plagio. ¿Le ha hecho alguna sugerencia?

Ese tema tiene que tratarlo personalmente y creo que lo está tratando y ya obedece a la respuesta personal.