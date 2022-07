Mujer denuncia que le sacaron un préstamo por casi S/ 14.000 pese a que su tarjeta estaba bloqueada

Una mujer denunció ser víctima de ciberdelincuentes en la ciudad de Huancayo. La madre de familia indicó que el día 3 de abril se realizó un préstamo a su nombre, a través de un aplicativo de un celular, pese a tener la tarjeta bloqueada.

El día 2 de abril, la fémina se acercó a un agente para realizar un retiro, pero terminó con la tarjeta bloqueada tras intentar varias veces ingresar su contraseña por no acordarse su clave.

En el mes de junio, la mujer fue a la entidad bancaria para hacer un trámite y fue ahí donde se enteró de que tenía dos letras atrasadas de un préstamo. Asimismo, el banco le avisó que se habían hecho recargas de teléfonos, dos transferencias, entre otros movimientos, que dan un total de 14.900 soles. Además, le informaron que se creó un seguro interbancario.

“Fui al banco y me dijeron que debía dos letras de un préstamo”, comentó la afectada Sarela Tupiño. Asimismo, explicó la situación e hizo los descargos respectivos en “ATV Noticias, edición matinal”.

“El supuesto préstamo lo tengo que pagar en un promedio de 48 meses y en cuotas de casi 500 soles con un interés de 11.591 soles. ¿Cómo es esto posible? Me niego a pagar esa cantidad porque yo no lo he realizado y el banco debe investigar”, declaró en el programa.