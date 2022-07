Deportista paralímpico denuncia a constructora que lo habría estafado con 60.000 soles

El deportista paralímpico en la disciplina de bádminton Fernando Vilcachagua denunció haber sido víctima de estafa por parte de la constructora Demil S.R.L., representada por el supuesto ingeniero Javier López. El joven afectado señaló que entregó la suma de 60.000 por la edificación y adaptación de su domicilio; sin embargo, el sujeto desapareció, el trabajo no fue terminado y no se encuentra conforme con lo que se avanzó.

“Quería tener algo propio, pequeño y adaptado a mis necesidades, tanto en los baños y las rampas. Quería adaptar mi casa a mi condición, soy usuario de silla de ruedas. Confié en esta persona y en esta empresa, la cual hasta el momento no me da la cara”, apuntó el joven en diálogo con La República.

Además, precisó que la obra en su domicilio quedó inconclusa y lo poco que se avanzó no está bien edificado, por lo que tuvo que contratar a otro grupo de ingenieros para corregir los errores.

“Esto pone en riesgo a mi familia, me pone en riesgo a mí. El año pasado bajé 15 kilos de peso por la preocupación, afectó bastante mi rendimiento deportivo. Yo tenía metas a corto y largo plazo, pero hasta ahora estamos en esta situación. La persona hasta ahora no da la cara, le he dado 60.000 soles y no responde”, continuó.

Por su parte, el abogado de Vilcachagua indicó que se envió cartas a Javier López en enero y febrero de este 2022 sin obtener respuesta. Además, se hizo un reclamo ante Indecopi, entidad que citó a una audiencia a ambas partes; no obstante, el acusado no asistió.

El letrado afirmó que continuarán con las diligencias hasta obtener la justicia que esperan.