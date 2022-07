Chorrillos: bebé de 9 meses murió ahogado tras ingerir fruta y no ser auxiliado en nido

En Chorrillos, un bebé de nueve meses falleció ahogado tras ingerir fruta luego de que en una guardería no lo cuidaran adecuadamente durante su estancia. Según la denuncia de la madre, la docente responsable le dio mango a su pequeño cuando ella nunca le envió este tipo de alimentos y no tenía la dentadura para comer sólidos.

En una entrevista con ATV, la progenitora mencionó que ella dejó a su bebé en el establecimiento alrededor de las 6.40 a. m. del lunes 4 de julio. En esa línea, la madre resaltó que nunca le envió fruta a su pequeño.

“ Yo le mandé líquido para que tome. Solamente su leche y cereales que le preparé como líquido y su huevo sancochado, nada más. Yo no le mandé mango, ni nada de eso. Yo a mi bebe lo dejé bien y al medio día me llaman para decirme que mi bebé estaba inconsciente y que no reaccionaba”, indicó.

Asimismo, mencionó que ella acudió hasta la posta donde la profesora llevó a su bebé. Sin embargo, los doctores notificaron que ya estaba sin vida. La madre sostuvo que la docente le dijo que le dio mango picado, pero no supo explicar más sobre el tema.

En la necropsia se lee que el pequeño tuvo una disfunción orgánica múltiple debido al grado de asfixia presentado por un largo período. Por otra parte, la maestra le expresó que solo “es un accidente, nada más, a cualquiera le pasa”.

La madre también precisó que su hijo llegó a presentar moretones en su cuerpo y en este nido solo argumentaban que “era porque estaba en el piso y daba vueltas”. Ante este hecho, la familia pide que se inicien las investigaciones y se detenga a los responsables ante la negligencia cometida.