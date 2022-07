Desalojan a inquilino por tener un perrito: “El dueño ya había aceptado la mascota”

Llegó a su casa de Breña y todo estaba en la calle. Un hombre está consternado porque lo desalojaron de su vivienda alquilada por el simple hecho de tener un perrito.

El agraviado, que responde al nombre de Sebastián Salazar y quien llegó a dicho predio en octubre del 2021, aseguró que el arrendatario lo aceptó con su mascota desde el inicio, por lo que se sintió seguro de vivir ahí.

No obstante, esto cambió hace algunas semanas y fue evidente porque los reclamos del dueño de la casa se hicieron más constantes y agresivos . Precisamente, el inquilino había colocado cámaras de videovigilancia y por ese medio observó cómo insultaban al can de 5 años que fue rescatado.

“Él me estaba pidiendo que retire a mi perro y mis cámaras cuando el dueño ya había aceptado a mi mascota. Él tiene un hermano que estima bastante a la mascota. Yo llegué con mi perro y les dije que iba a poner cámaras por nuestra seguridad”, señaló el agraviado a ATV Noticias.

No tiene dónde ir