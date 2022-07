Taxis y colectivos anuncian que seguirán con paralización en Trujillo

Un sector de taxis y colectivos de Trujillo anunció que no levantarán la paralización iniciada este lunes 4 de junio en protesta por el alza del combustible y otros reclamos ante el gobierno central. Gran cantidad de estas unidades se concentraron en el óvalo Mochica, desde donde partieron en caravana por diversas calles de la ciudad. Los vehículos pertenecían a empresas que hacen servicio de colectivo a los distritos de Salaverry, El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza.

“Continuamos con el paro por más que quieran distorsionar la información. La medida se ha levantado en Lima, pero no en Trujillo. Han levantado la paralización los transportistas de carga, el servicio interprovincial y el urbano, pero los colectivos y taxis no, porque no recibimos ningún beneficio”, señaló a La República el secretario general del Frente de Defensa de Taxis de Trujillo (Fredett), Mario Moreno León.

La Policía llegó al óvalo Mochica en previsión de desmanes. Foto: J. Mendoza/La República

El dirigente indicó que aún continúa el diálogo de los transportistas con el gobierno, incluso hay un grupo de unión de gremios que está hablando con las bancadas del Congreso de la República para que se escuche las exigencias de los colectivos, los taxis y las mototaxis.

“Vamos a mantener el paro indefinido hasta que nos den una solución en Lima, porque nosotros somos los de a pie, no somos gerentes de empresas de microbuses ni de taxis, quienes no saben lo que es la necesidad porque reciben dinero de sus agremiados. Nosotros con nuestro trabajo y el pago de los usuarios es con lo que vivimos”, afirmó Moreno.