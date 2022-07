Santa Anita: vigilante que perdió parte de su oreja necesita 30.000 soles para cirugía

En Santa Anita, un vigilante terminó con parte de la oreja cercenada luego de defender a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja. La víctima, que responde al nombre de José Cárdenas, intervino la escena; sin embargo, luego fue atacado por quien sería Víctor Andrés Faler Sotomarino.

Tras esto, el agraviado se acercó a la dependencia policial a denunciar al hombre; no obstante, ahí se dio con la sorpresa de que ya habían interpuesto una acusación en su contra.

“Agarro al joven que me estaba agrediendo, para que no me siga golpeando y bajé la cabeza. En ese momento, me hizo varios cortes y me arrancó un pedazo de la oreja”, señaló el afectado.

El trabajador de seguridad, quien es padre de dos pequeños, ahora necesita 30.000 soles para ingresar a cirugía y le reconstruyan parte de su oreja . En esa línea, denunció que el agresor, hasta el momento, no se ha acercado para apoyarlo con los gastos.

“Él ha tenido la intensión de sacarme toda la oreja. […] Hasta ahora no aparece el joven ni su madre”, relató el hombre a “ATV noticias”.

No le permitieron interponer denuncia

En esa línea, José Cárdenas lamentó que los oficiales de la comisaría del distrito se hayan negado a tomar las declaraciones de su compañero que también fue agredido.

Según detalló, los uniformados solo entrevistaron a la madre de Víctor Andrés Faler Sotomarino, quien luego los acusó por violencia física. “Este accionar nos parece extraño”, sostuvo la víctima.