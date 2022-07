Los Olivos: por robarle un celular, delincuentes apuñalan a estudiante cerca de su casa

Con información de Omar Coca/URPI-LR

Un joven universitario fue víctima del robo de su celular por parte de tres sujetos que, al verlo en un callejón, lo apuñalaron 10 veces con la finalidad de arrebatarle sus pertenencias. El hecho sucedió en la urbanización Los Naranjos, en Los Olivos.

Los delincuentes dejaron gravemente herido a Jesús Rivas (23), que solo había llegado al parque para comprar comida y sorprender a su madre, quien llegaba de un largo viaje. Ante la impactante escena, uno de los vecinos, al ver cómo apuñalaban al muchacho, pidió auxilio para poder ayudarlo.

“Mi hermano gritaba y es en ese momento que sale una señora y empieza a pedir ayuda. En estos momentos ya mi hermano se encuentra estable. Doy gracias a la señora que gritó porque, a pesar de que Jesús dio su celular, los delincuentes seguían agrediendo a mi hermano con el cuchillo”, expresó Julio Llanos, hermano de la víctima.

Hace menos de un mes, en la misma urbanización, un deportista murió a consecuencia de una bala perdida. La angustiada madre salió a protestar, ya que su hijo había fallecido a consecuencia de la inseguridad que se vive en el parque Señor de los Milagros.

“Justo iba a la comisaría para ver cómo está la investigación por la muerte de mi hijo. Pase por aquí para ver qué pasaba y me entero de lo que ha pasado con este joven acuchillado. Necesitamos seguridad y justicia, porque no pueden suceder crímenes en esta zona. Aquí juegan niños, los vecinos salen acompañados porque no se puede caminar tranquilamente”, expresó.

Durante la protesta, el comandante de la comisaría de Laura Caller, Carlos Taber Rojas, se hizo presente e indicó a los vecinos que hará lo posible para gestionar mayor apoyo en su jurisdicción, ya que, según comenta, la cantidad de efectivos policiales es poca.

Los habitantes de la urbanización Los Naranjos exigen a la Municipalidad de Los Olivos que realicen mayor patrullaje con el cuerpo de serenazgo. Además, reclaman que la cámara de seguridad sea reparada, puesto que solo habría funcionado unas semanas luego de su inauguración.

Afortunadamente, una vecina tenía una cámara que logró captar el momento del robo. Esperan que el video logre dar con la identidad de los delincuentes.