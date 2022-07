‘Falso Yape’: cuidado con la nueva modalidad de estafa a comerciantes

Nuevamente, el aplicativo Yape está en la mira de los estafadores. Durante los últimos días, dos ciudadanos denunciaron que casi son víctimas de inescrupulosos, quienes les realizaban depósitos falsos.

Según un informe de Latina Noticias, una ferretería y una veterinaria casi fueron estafadas por una delincuente que, al parecer, es la misma persona.

El primer caso lo protagoniza el empresario ferretero Hilton Jara, quien hace aproximadamente tres semanas recibió unos mensajes al número de su negocio en los que le pedían pinturas y cables eléctricos valorizados en 500 soles.

“Me llamaron y yo le digo: ‘¿Cuántos rollos quiere?’, y me dice: ‘Quiero cuatro’, a lo que sale más de 500 soles”, relató al medio de comunicación.

Tras unos minutos, le enviaron una captura de pantalla del váucher por 500 soles. En ese momento, la estafadora le dice que le entreguen el producto a la persona que se encuentra en un vehículo rojo afuera del local.

“Me vuelve a llamar la señorita y me dijo que le diga a mi trabajadora que le despache rápido, porque está un carro rojo ahí esperando. Y yo le digo a la señorita que justo estoy viendo el BCP y no hay ningún depósito y me dice: ‘¿Cómo no va a haber? Verifique bien’, y me corta”.

Esa fue la última conversación que tuvo con la fémina que se identificó como Alisson. En ese momento, tras observar la captura con el depósito, se llevó la sorpresa de que no era real.

“Algo que luego me llamó la atención es que el logo donde decía 500 soles es de otro color, en el momento yo no me había dado cuenta, la que se dio cuenta fue mi trabajadora”.

En esa línea, al parecer, estos delincuentes serían los mismos que intentaron engañar a la recepcionista de una veterinaria en el Cercado de Lima.

“Me llama y esta persona me confirma que ya me va a hacer el yape, que va a ir un carro rojo a recoger la comida. El monto era 260 soles”.

Al no tener el celular vinculado al código QR del Yape en ese momento, le creyó; no obstante, notó que el váucher que le mandaron también tenía imperfecciones. En ambos casos, el vehículo color rojo nunca apareció para recoger la mercadería.

Toma tus precauciones

Rufino Arribas, líder de Yape, señaló que se ha tomado conocimiento de esta modalidad de estafa y agregó que la app emite un mensaje que corrobora cada depósito.

“Nuestra recomendación es siempre validar que el dinero ha entrado en su cuenta, esas excusas de: ‘No me ha llegado el mensaje’ o ‘No actualiza’, no es así. Es lo que el estafador está usando como herramienta para atarantar a las personas y que no validen”.