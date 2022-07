Cusco: 35% de paquetes de viaje serían cancelados por la alerta de Estados Unidos

Sigue la preocupación en Cusco debido a la alerta lanzada por Estados Unidos que recomienda a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes al Perú.

Hace tres días, el vicepresidente de la Cámara Hotelera del Cusco, Fernando Santoyo, señaló que al menos 5.000 norteamericanos dejarán de visitar Machupicchu.

Quien se sumó a las estimaciones es el decano del Colegio Profesional de Licenciados en Turismo del Cusco, Edwin Dueñas Olázabal. En declaración al medio radial RPP, el profesional mencionó que, para el mes de julio, el 35% de los paquetes de viaje, que fueron reservados por turistas de Estados Unidos, podrían ser cancelados a consecuencia de la alerta.

Dueñas indicó que los ciudadanos norteamericanos son quienes más visitan la región imperial , por lo que esto tendría un fuerte impacto en el sector.

El profesional pidió al gobierno atender los conflictos sociales que se suscitan en las regiones para que haya estabilidad social.

En declaraciones a La República, el presidente de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, Marco Ochoa, lamentó, el último 2 de julio, que las protestas estén a la vista de todos.

“Prácticamente nos arrojaron una bomba. Entramos en crisis, se confunde a los visitantes, prefieren no correr riesgo. Luego, por más que se suspenda el paro, los efectos son perniciosos. Este gobierno no tiene reflejos y no hace nada para reactivar un turismo sostenible”, cuestionó.