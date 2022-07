COVID-19: reimplantan el uso obligatorio de las mascarillas

El uso de mascarillas en espacios abiertos es nuevamente obligatorio ante el incremento de contagios y el inicio de la cuarta ola de la COVID-19, señaló el ministro de Salud, Jorge López, quien precisamente dispuso hace dos meses eliminar la obligatoriedad de esta barrera en las regiones con 80% de población vacunada (con 2 dosis).

El titular del sector Salud explicó que en el anterior Decreto Supremo N° 041-2022-PCM existía una cláusula que resaltaba el retorno de las restricciones si es que los casos aumentaban en un 5% o más. No obstante, aclaró que por el momento no se anunciarán medidas adicionales, ya que las hospitalizaciones y la ocupación de camas UCI no muestran un aumento en gran escala.

“Estamos viendo que la presentación de esta ola es algo inusual. No estamos teniendo la necesidad de uso de hospitalizaciones ni camas UCI a gran nivel”, comentó.

Para el Colegio Médico del Perú (CMP) esta decisión es correcta, ya que el nivel de vacunación no supera el 65% y el número de contagios es elevado en muchas regiones. Cabe mencionar que, de acuerdo a Essalud, en la semana epidemiológica 25 (del 19 al 25 de junio) se registraron 17.841 positivos, lo que significa un crecimiento del 70% en comparación a la semana anterior (10.497 casos).

“El uso de la mascarilla responde a los vacunatorios vacíos. Pero estamos de acuerdo porque no solo va a ayudar en el coronavirus, sino también para influenza, donde también se tiene un bajo índice de vacunación”, comentó el decano del CMP, Raúl Urquizo. Y agregó que, en caso no queramos que se implementen más restricciones, se debe alcanzar el 80% de la población con tres dosis.

En esa línea, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Josefa Vásquez, saludó la medida, ya que considera que evitará escenarios críticos durante la cuarta ola. Cabe mencionar que, de acuerdo al Minsa, en el peor escenario se podrían registrar 16 mil decesos y 2,7 millones de nuevos casos.

Por su parte, el epidemiólogo Antonio Quispe discrepa con la medida, pues considera que no está relacionada con evidencia científica. Según detalla, existen estudios que determinan que el contagio en lugares abiertos es bastante bajo, por lo que la mascarilla no debería ser obligatoria.

“No podemos estar retornando a medidas de la primera o segunda ola, sino que debemos hacerlo basados en la evidencia”, comentó. Y agregó que el uso de mascarilla en lugares abiertos sirve cuando existen aglomeraciones, contacto directo entre personas y según el tiempo de exposición.

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo señaló que las decisiones del Minsa deben estar avaladas por sustento científico. Y agregó que el uso de mascarillas no está condicionado al porcentaje de positividad.

Hace más de una semana el Minsa anunció que el Perú había ingresado a su cuarta ola, siendo Lima la región con el mayor incremento de casos.

La clave

Vacunación. A la fecha se han aplicado 78 millones de dosis. Sin embargo, solo se ha alcanzado el 65.7% de la población con tres vacunas. Hasta ahora 2,1 millones de personas han recibido su cuarta dosis.