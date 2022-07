Tacna: intervienen a 14 extranjeros que pretendían ingresar a Perú sin documentos

Tacna. Catorce personas fueron intervenidas a la altura del hito 10 de la frontera con Chile, cuando intentaban ingresar a territorio peruano por una zona no habilitada. El suceso ocurrió al promediar las 8.40 a. m. de este 4 de julio.

Los efectivos de la Policía Nacional realizaban su patrullaje motorizado por la zona de su responsabilidad. De pronto, se percataron de la presencia sospechosa de 14 personas. Se trataba de ocho hombres, tres mujeres y tres niñas. Ante ello, procedieron a efectuar la intervención.

Entre los ciudadanos extranjeros se encontraban 12 venezolanos, una colombiana y una chilena. Todos ellos fueron identificados como Gonzalez Paez Keybenson Josue (30), Sarmiento Reino Alfredo Jose (29), Rodriguez Rodriguez Luis Alberto (31), Morales Ramirez Raul David (26), Sarmiento Rodriguez Jose Luis (24), Colina Marin Crismary Carolina (19), Carrasquero Veroes Jose Gregorio (20), Colina Perozo Julio Jesus (29), Sanchez Miguel Angel (30), Carrasquero Veroes Lisbeily Paola (26), junto a sus dos menores hijas C. C. J. M. (02) y S. C. N. (1). Igualmente, Camacho Garcia Joisi Maria (25), junto a su menor hija C. A. D. (2).

Estas personas señalaron que pretendían ingresar a Perú de manera ilegal. Asimismo, manifestaron que vinieron desde Arica (Chile).

Los agentes de la Policía Nacional les indicaron que no estaba permitido el tránsito por ese sector y que debían cumplir con los requisitos solicitados por las autoridades para lograr su ingreso regular al territorio nacional, es decir, a través del complejo fronterizo Santa Rosa.

Para concluir con el procedimiento, se coordinó con Carabineros de Chile para continuar con la devolución de los extranjeros.