Santa Anita: arrancan parte de la oreja a vigilante tras defender a joven acosada por su pareja

En Santa Anita, un vigilante terminó con la oreja cercenada tras ser atacado por un sujeto de 24 años. El hecho ocurrió alrededor de las 4. 00 a. m., en la urbanización Villa Portada de Ceres.

Todo inició cuando el agente de seguridad José Cárdenas notó que una joven era perseguida por un hombre. Al observar que ambos empiezan a forcejear, decide acercarse para intervenir.

Al oír los gritos, otro vigilante también abandona la caseta para apoyar a su compañero. Los uniformados logran reducir al agresor, quien se retira enfurecido del lugar; sin embargo; minutos después regresa con otros hombres para golpear a Cárdenas.

“Agarro al joven que me estaba agrediendo, para que no me siga golpeando y bajé la cabeza. En ese momento, me hizo varios cortes y me arrancó un pedazo de la oreja”, señaló el afectado.

El presunto agresor fue identificado como Víctor Andrés Faler Sotomarino de 24 años. Cuando el agente agraviado acudió a la comisaría de Santa Anita, se dio con la sorpresa de que el hombre lo denunció por agresión. Por tanto, la PNP no le aceptó la acusación.

“Lo que más indigna es que han denunciado a los vigilantes. El vigilante ha perdido una parte de la oreja. Si no respetan a los vigilantes que nos cuidan, quienes están apoyándonos con nuestra seguridad, no van a respetar a nadie”, lamentó una de las vecinas de la zona.

El vigilante, quien es padre de dos niños, pidió apoyo para pagar una cirugía reconstructiva, ya que no cuenta con los recursos económicos para solventar la intervención.

Canales de ayuda

Si has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).