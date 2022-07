Chiclayo: transportistas llegaron a la casa de alcalde Gasco por falta de consenso

Paro de transportistas en Chiclayo, Lambayeque. Este 4 de julio de 2022, el 90% de los hombres del volante, de las distintas modalidades, acataron la medida de fuerza anunciada días atrás, según informó el máximo representante de la Coordinadora Regional de Transporte Público, Wilson Míñope.

Esta movilización se desarrolla por la falta de solución ante los reclamos locales, como papeletas injustificadas, autorización extraordinaria de los vehículos que no cumplen peso y cilíndrale por un periodo establecido, permisos de paraderos, elaboración y aprobación de reglamento de servicio especial de taxis, mantenimiento a calles en mal estado y el funcionamiento de comisión consultiva.

En este contexto, los manifestantes mantuvieron una breve reunión con los gerentes de Desarrollo Vial y Transportes, la que no llegó a buen puerto.

Fueron conminados a retirarse por la Policía. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR

La situación hizo que los huelguistas se dirigieran a la casa del alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, para intentar establecer diálogo directo y no a través de intermediarios. “La última vez que no reunimos fue el 24 de noviembre de 2021 (...), a pesar de que le hemos solicitado. Sus funcionarios no tienen poder de decisión”, expuso Míñope a la prensa.

Sin embargo, a los pocos minutos, la Policía Nacional los conminó a retirarse.

