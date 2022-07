MTC descarta paro en Lima y Callao, pero transportistas dicen que sí va

Una gran incertidumbre existía hasta anoche debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y un sector de transportistas de Lima y Callao no llegaban a un acuerdo para resolver su pliego de reclamos y evitar el paro convocado para el día de hoy.

Ayer, luego de horas de conversaciones, al promediar las 5:30 p.m., el titular del MTC, Juan Barranzuela, salió a anunciar que se había firmado un acta de entendimiento con gremios del servicio de transporte urbano de Lima y Callao, los cuales –según él– representaban a un 70% del sector. Con ello, Barranzuela afirmó que el paro quedaba suspendido.

Sin embargo, luego de las consultas, tuvo que admitir que el paro podría ser parcial en la capital porque aún un 30% no había llegado a firmar dicha acta dado que estaban en consulta con sus bases. Ante la expectativa de la población, Barranzuela dijo que en un caso hipotético si hubiera paro, este sería con 2.000 unidades en Lima y Callao.

“Eso relativamente nos da cierta tranquilidad porque no va a afectar de manera significativa lo que es el transporte en general”, refirió.

No obstante, Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), dijo que la medida de fuerza sí se iba a realizar con cinco gremios que conforman el 85% de los vehículos que prestan el servicio y que representan a 16.000 unidades de Lima y Callao.

Agregó que, efectivamente, el MTC firmó un acta, pero con gremios que no convocaron al paro. Con eso, aseguró que hoy no brindarán el servicio en la capital porque no han atendido sus demandas. El principal pedido es el tema de la estabilidad jurídica, el segundo está relacionado con la informalidad “y el tercer punto, que nosotros lo poníamos como el más importante y que no ha sido resuelto todavía, es el tema del rescate financiero”. “Lo último significa que nos den subsidios o compensaciones, por el alza de combustibles, como el Gobierno viene entregando a los concesionarios de los corredores”, aseveró Pareja.

Negociación. Representantes del MTC y del MEF se reunieron ayer con transportistas. Foto: MTC

Por la noche, también Giovanni Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), respondió a La República que la paralización de sus unidades no solo se iba a dar en Lima y Callao, sino también en diversas regiones. “El ministro Barranzuela está mintiendo y le hacemos responsable de lo que pueda ocurrir (hoy). Con nosotros no ha firmado ningún acta”.

Asimismo, aclaró que su gremio agrupa al transporte de carga, urbano, turístico, de auto colectivo, taxis, mototaxis y transporte fluvial. “Todas estas modalidades estamos unidas dentro de la alianza gremial donde hacemos más de 380 gremios a nivel nacional”, señaló.

Según Diez, no llevarán a cabo actos violentos. “Se realizará el apagado de motores y marchas pacíficas en las diferentes instituciones que consideramos que no han hecho bien su trabajo y esto es a nivel nacional”.

El ministro de Transportes dijo que entre los acuerdos firmados está la devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC) del 70%, el cual se aplicará al combustible desde agosto del 2022 hasta el 2025. “Esta medida se extenderá para el servicio de transporte regular urbano autorizados (no taxis)”.

También explicó que se dará un beneficio económico por 4 meses equivalente al 40% del valor de los peajes para las empresas de carga que tengan entre uno y 15 vehículos; para las de transporte interprovincial con una flota de hasta 50 unidades y para las de transporte público que presenten hasta 50 vehículos por ruta.

“Esta devolución se hará efectiva solo a los transportistas formales; de esta manera, vamos a incentivar a la formalización”, dijo el titular del MTC en referencia a estas tres modalidades de transporte.

Sin embargo, Ricardo Pareja dijo que como el precio de la gasolina ha subido considerablemente, la devolución del ISC resulta ser muy insuficiente.

“La devolución del ISC representa aproximadamente S/1,30 cuando el combustible ha subido entre S/6,00 y S/7,00. Prácticamente, nos devolverían solo la quinta parte. ¿Y el resto? Por eso, pedimos las compensaciones, el rescate financiero para no afectar a los pasajeros con un alza de los pasajes”. Pareja dijo también que si bien es importante la devolución del 40% del peaje durante cuatro meses, esto solo beneficia a quienes los usan. “Eso no es más del 15% de todos los transportistas”.

Regiones. En Lambayeque también acatarán medidas. Foto: Clinton Medina/La República

El titular del MTC sostuvo que el Gobierno ha emitido medidas para ampliar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (FEPC) a fin de evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade a los precios a los consumidores peruanos. Dijo también que seguirán negociando con los transportistas de carga, interprovinciales y del transporte público.

Paro en regiones

El paro de hoy se centra en Lima y Callao en el transporte urbano. No obstante, los gremios de transporte de carga habían empezado una medida similar la semana pasada. Ayer, la Unión Nacional de Transportistas del Perú lo llegó a suspender.

De esta manera, las protestas en regiones serán focalizadas. En Puno, los gremios acatarán el paro en diversas modalidades, según determine cada organización. En Cusco, solo los taxistas y autos colectivos se movilizarán. En La Libertad, se estimó que van a paralizar entre 25.000 y 30.000 unidades, entre buses, combis, colectivos, taxis y mototaxis.

Los transportistas de la región Lambayeque se sumarán también al paro. Wilson Miñope, de la Coordinadora de Transportes, dijo que el anuncio del MTC era solo para Lima.

En el caso de Lima y Callao, el paro podría no tener una mayor afectación. El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, refirió que casi el 100% de las empresas son afiliadoras y los choferes viven del día a día, por lo que no pueden parar las 24 horas. “Entonces, lo único que genera es malestar en las primeras horas del día, jamás los paros han sido exitosos”.

Corredores y Metropolitano sí operarán

Los servicios de Metropolitano, corredores complementarios y la Línea 1 del Metro funcionarán hoy con normalidad, aseguró la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

PUEDES VER: Ejecutivo dicta medidas para hacer frente a alza de combustibles

En el Metropolitano serán 300 buses que operarán de manera habitual en la ruta troncal, mientras que 210 lo harán en el servicio alimentador. La troncal atenderá de 5:15 a.m. a 11:00 p.m. y los alimentadores hasta la medianoche. Las estaciones cerrarán sus puertas a las 11 p.m. Los corredores operarán de 5 a.m. a 11 p.m.

Según la ATU, la Policía Nacional resguardará la seguridad en las estaciones del Metropolitano.

Para hoy se tiene previsto el inicio del nuevo servicio 406 del Corredor Morado, desde el paradero Capilla (San Juan de Lurigancho) hasta Bolivia (Cercado de Lima).

Clave

Las empresas formales de transporte interprovincial que operan en los terminales terrestres de Lima no acatarán el paro, confirmó Martín Ojeda, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros. Sostuvo que colectiveros presionan con esta medida para lograr beneficios.

El dato

El MTC asegura que en un caso hipotético de paro, solo dejarán de operar 2.000 unidades en toda la capital. No obstante, la Cámara de Transporte Urbano habla de más de 16.000.

Reacciones

Luis Quispe Candia, experto ONG Luz Ámbar

“En el transporte urbano, Ricardo Pareja representa a un sector que no llega a 50 empresas. Recordemos que son 385 empresas que dan el servicio en Lima y Callao”.

Ricardo Pareja, presidente de la CTU

“Nosotros realmente no quisiéramos parar. Hemos manifestado que estamos con la voluntad de diálogo. Si ellos nos llaman a las 5:00 a.m., nosotros con gusto conversaríamos”.

Juan Barranzuela, ministro de Transportes

“El Gobierno ha presentado al Congreso la iniciativa de la devolución del 70% del impuesto selectivo al consumo (ISC)... Esta medida se extenderá para el servicio de transporte regular”.