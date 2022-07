¿Qué pueden hacer las autoridades en el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Los enfrentamientos entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba continúan, al punto de que ahora su menor hija de tan solo 4 años está involucrada y expuesta al ojo público.

En los últimos días, se difundió un audio en el que se escucha a la actriz y su exesposo hablando sobre un presunto caso de agresión sexual contra la pequeña. En el material, la exmodelo deja entrever que el jugador de fútbol habría afectado la “indemnidad sexual” de la infante a mediados del último junio.

Melissa Paredes hizo esta fuerte acusación luego de unas revelaciones que habría dado la pequeña al interior de su vivienda.

Aunque la actriz lo menciona, nunca llega a concretar la denuncia contra el jugador de fútbol. En su lugar, opta por llevar a la pequeña a un pediatra y psicólogo para que la revisen.

Ante esto, y luego de que el caso fuera hecho público en los programas de espectáculos, las autoridades pidieron al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que interceda y tome cartas en el asunto. ¿Pero qué puede hacer el sector y hasta dónde puede apoyar?

En entrevista para La República, Matty Cobeña, adjunta de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, recordó que la cartera liderada por Diana Miloslavich puede actuar de oficio, es decir, tiene las capacidades para iniciar una investigación judicial sin la necesidad de que exista una denuncia previa que haya sido interpuesta por los padres, familiares o allegados.

“Las autoridades, cuando tienen conocimiento de un caso, ya pueden actuar de oficio. A veces no es necesario que la propia persona interponga la denuncia (…). Seguramente, la Fiscalía actuará con los elementos de prueba que ya se tienen. Esta niña debe ser protegida por las autoridades competentes en el caso de que esté en una situación de riesgo”, precisó la especialista a este diario.

En esa línea, la experta lamentó el tratamiento que le está dando la prensa televisiva al caso. Al respecto, explicó que la cobertura de los programas de espectáculo puede hacer que la pequeña sufra estigmatización, acoso escolar o señalamientos en sus círculos más cercanos.

En los casos de agresión sexual, siempre se opta por omitir los datos personales de la sobreviviente o sus familiares con el objetivo de que la ciudadanía no pueda identificarlos; no obstante, en esta oportunidad, no se estaría siguiendo este principio bajo el pretexto de que los padres son personas públicas.

Protección para la pequeña

El Ministerio de la Mujer puede tomar varias medidas a favor de la pequeña, incluso puede hacer que otro pariente cuide de ella. La especialista indicó que este segundo punto solo se puede tomar en casos extremos y si se demuestra que hay desprotección familiar .

“El MIMP, a través de su Unidad de Protección Especial, tiene que dictar medidas de protección para la niña. Por ejemplo, si la infante está en desprotección familiar, se puede pedir un acogimiento temporal para que esté con otro pariente hasta que esto cese”, comentó la especialista.

“Se tiene que hacer una investigación rigurosa y con celeridad (…). Estos programas también tienen la responsabilidad, el deber de diligencia y protección a favor de los pequeños . No pueden seguir existiendo programas donde se afecte los derechos de una menor de edad”, sostuvo Matty Cobeña.

¿Cómo hacer una queja por contenidos inapropiados en Concortv?

La especialista recordó que la ciudadanía puede quejarse de los programas que difunden contenido inapropiado que afecten el Código de Ética o el horario familiar (de 6.00 a. m. a las 10.00 p. m.).

Si se comprueba que los contenidos denunciados han evadido la Ley de Radio y Televisión, pueden llegar a recibir una multa de hasta 30 unidades impositivas; es decir, 138.000 soles.

