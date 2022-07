Arequipa: 17 trabajadores del sector Educación contagiados con COVID-19

El gerente regional de Educación de Arequipa, Santos Benavente, informó que 17 trabajadores de su sector están contagiados con COVID-19 en la región. Docentes, auxiliares y personal administrativo son los afectados.

La autoridad regional detalló que, el último fin de semana, la UGEL Norte le reportó los tres últimos casos . Hasta antes de ello, la cifra de contagiados era de 14.

Benavente indicó que los enfermos cumplen cuarentena en sus hogares, pero desarrollan sus labores habituales de manera virtual.

Los contagios también incrementaron en escolares. Benavente afirmó que le alcanzaron una cifra no oficial que no puede decirla para no generar alarma.

Pese a este aumento de infecciones en plena cuarta ola, Santos no anunció un posible retorno a la virtualidad. Esa medida la evaluarán esta semana en reunión con los directores de las UGEL.

“No podemos anticiparnos. Estamos teniendo reuniones con las autoridades de Salud para evaluar esta medida, pero se están reforzando los protocolos”, añadió.