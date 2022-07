Piura: padres amenazan con tomar las carreteras para exigir construcción de colegio

Luego de que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) resolviera el contrato con la empresa JE Construcciones SAC, a cargo de la construcción de 15 colegios en la región de Piura, los padres de familia del centro educativo Genaro Martínez Silva, ubicado en Pedregal Grande, anunciaron medidas drásticas para exigir el reinicio de los trabajos.

Según dijo Manuel Martínez Acedo, padre de familia, en caso de que las autoridades de la ARCC no solucionen dicho problema este lunes, los docentes, autoridades de la zona y padres de familia junto a sus hijos marcharán y tomarán las carreteras para exigir la presencia del director de la entidad de la reconstrucción Roberto López López y se reinicie con las obras de dicho centro educativo.

Estudiantes siguen recibiendo clases virtuales y construcción de colegio queda paralizado. Foto: La República.

En la misma línea se encuentra la directora de la institución, Janet Peña, quien solicitó, a través de La República, el respaldo del director regional de Educación, Elvis Bonifaz, ya que —según la docente—, a la fecha, el funcionario no se ha pronunciado. “Es lamentable que nuestra autoridad máxima de educación no se involucre en el tema y no se sume a los 15 directores para exigir el reinicio de los trabajos que quedaron paralizados a consecuencia de esta resolución de contrato”, criticó.

Por otro lado, la docente dijo que, debido a la paralización de estos trabajos, algunos maestros decidieron juntarse con sus estudiantes un día de semana para reforzar en las labores escolares.

Mencionó que estas reuniones se realizan en viviendas de algunos padres de familia; sin embargo, los ambientes no son adecuados para albergar al 100% de educandos y podría generar un rebrote de la COVID-19. “Los padres nos exigen que regresemos a la presencialidad, pero nosotros no podemos exponer a los niños. Por eso, a través de grupos, convocamos a los alumnos para algunos reforzamientos”, precisó Peña.

Por su parte, la ARCC indicó que, tras la cancelación de contrato con la empresa ejecutora, viene coordinando con las Ugeles de Morropón, Piura, Sullana y Talara y las autoridades locales para la instalación de 141 aulas, ocho módulos administrativos, 12 servicios higiénicos, cinco almacenes y la rehabilitación de 40 módulos en las próximas semanas, como medida de contingencia mientras continúe el proceso de construcción de las obras.