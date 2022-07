Transportistas sobre reunión con el Ejecutivo: “No hay voluntad de resolver demandas”

Diferentes gremios continúan reuniéndose con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para poder llegar a acuerdos y evitar que se produzca un paro nacional de todo el parque automotor en el país. Hasta el momento, se sabe que de los diez puntos planteados, siete han sido aprobados. Sin embargo, los tres pendientes son los más importantes para los transportistas y se discutirán este domingo.

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, indicó que no es la primera vez que llaman al diálogo y que siempre conversan sobre las mismas temáticas. Según lo que indica, el Ejecutivo no estaría dispuesto a dar su brazo a torcer.

“Lamentablemente, no hay voluntad política de ellos, de su parte, para resolver los problemas (...) En noviembre, nosotros firmamos las actas, donde ellos se comprometían a resolver varios petitorios, pero hasta ahora nada”, precisó en RPP.

Asimismo, reiteró que se encuentran cansados de ser burlados por el MTC, por lo que la decisión de irse a un paro nacional se mantendría firme en caso los últimos puntos no sean aceptados.

“Se trasladaron al Ministerio de Transportes las reuniones. Ayer sábado hemos pasado muchas horas conversando y no queriendo ser intransigentes, sino simplemente buscando la razón. No hubo un acuerdo porque de los tres principales puntos que nosotros teníamos, desgraciadamente ninguno se ha solucionado (...) Nos obligan (al paro) porque no somos escuchados”, señaló.

Al promediar la 1.00 p. m. se debería tener una respuesta sobre si los transportistas continúan o no con la medida de protesta.