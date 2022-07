Paro de transportistas: gremios mantienen medida y rechazan declaraciones de Barranzuela

Gremios divididos. El paro nacional de transportistas programado para el día 4 de julio se mantien e, pese a que el titular del convulsionado sector, Juan Barranzuela, indicó, en un inicio, que el Gobierno había llegado a un consenso con los gremios, la mesa de diálogo solo se habría dado con un reducido grupo, mientras que la mayoría se mantiene en pie de lucha.

En esta línea, el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (Ugtranm), Geovani Diez, rechazó las declaraciones del funcionario y ratificó la paralización a nivel nacional en todas las modalidades. Esto incluye a los transportistas de carga, urbanos, interprovinciales, turísticos, taxis, mototaxis, fluvial, autos colectivos y conductores nacionales e internacionales.

“Nos mantenemos en pie de lucha, mañana se inicia el paro y están sumándose los transportes de carga también. Así que desmentimos que hayamos levantado la medida. Hasta el momento no hay soluciones concretas, de actas ya nos cansamos, ya no vamos a aceptar actas hasta que no veamos decretos y resoluciones”, señaló para La República, Geovani Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (Ugtranm).

Por su parte, el el presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), Ricardo Pareja, precisó para este medio que, la Alianza de Empresas de Transporte (Aemus) y la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET) fueron los gremios que acordaron no acatar el paro y firmaron un acta de acuerdo con el MTC. Ellos representan un 60% del transporte público en Lima y Callao; el resto de agrupaciones ratificaron la huelga.

Por último, Diez lamentó que ningún representante del Gobierno brinde soluciones concretas a su pliego de reclamos, el cual tiene como principal petitorio el subsidio ante el alza de precio del combustible. “Hemos dicho que ya no queremos hablar más hasta que no haya decretos y resoluciones. Está tratando de dividir, en la semana se reunieron con un grupo de carga, el día de hoy se reunieron con un grupo de transporte urbano, pero no estaban todos los verdaderos transportistas que han anunciado el paro para este 4 de julio”, acotó.