Avanza diálogo con transportistas, pero algunos insisten con el paro

Angela Valdivia y regiones

El paro nacional de transportistas convocado para mañana se mantiene ‘’más fuerte que nunca’', señala Geovani Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (Ugtranm), mientras que el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Barranzuela, asegura que el diálogo avanza y que quedan solo tres puntos por resolver de las demandas presentadas.

‘’Nosotros hemos constituido una comisión de alto nivel. Hemos resuelto los siete puntos que nos corresponden y los otros tres se siguen resolviendo en PCM’', sostuvo. Según el MTC, el diálogo se lleva a cabo con la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao (Asestraca), Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, entre otras. En esa línea, el viceministro de Transportes, Luis Rivera, señala que los tres pedidos restantes por solucionar están vinculados al sector Economía.

Ahora bien, esta negociación no incluiría a la Ugtranm, pues Diez indica que no les han hecho llegar ‘’nada’'. Agrega que no buscan actas, sino decretos y resoluciones que atiendan sus demandas, que suman 34 de todas las modalidades de transporte. Entre los temas más relevantes, comenta, están el alza del combustible, el costo de los peajes, la competencia desleal en el transporte internacional y local, además de otras.

La última vez que se reunieron con el ministro Barranzuela, explica, él “nos aseguró que estaba con todas las intenciones de trabajar con nosotros”; no obstante, las actas firmadas en diferentes fechas no han sido cumplidas.

¿Qué dicen las regiones?

Diez ha señalado que el paro, que incluye a más de tres millones de transportistas, es en todo el país. En tal sentido, Wilson Miñope, presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, dijo que se sumarán a esta medida debido al elevado precio de los combustibles. Añadió que protestan contra el Gobierno y el Congreso, por no tener la capacidad de resolver el problema: el pecio de los combustibles.

Mientras tanto, en Trujillo, empresas de microbuses, combis, taxis y colectivos acatarán la protesta, dijo el presidente la Coordinadora Regional de Transportistas de La Libertad, Elías Blas de La Cruz. Y en Piura serían cerca de 10.000 transportistas los que se sumarían. En Cusco, por otro lado, serán tres los gremios que participarán: el de taxistas, transporte turístico y colectiveros. El transporte urbano e interprovincial aún analiza la medida. Lo mismo señalaron los gremios de Arequipa. Ellos tienen previsto una paralización el 18 de julio, pero por temas distintos.

Buses no pararán

En tanto, Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Cotrap - Apoip), ha manifestado que no acatarán el paro, al cual tildó de ‘’político’'. Este grupo representa a 690 empresas de buses interprovinciales y alrededor de 200 regionales. Oltursa, Cruz del Sur, Flores, entre otras, forman parte de la asociación que operará mañana con normalidad. ‘’Si no salimos es porque estos señores, como se han aliado con colectivos que están polarizados por el tema político, van a tirar piedras’'.

Ojeda asevera que este es una protesta del “transporte ilegal” y exhortó a los congresistas Guido Bellido y Jorge Montoya dejar de ‘’inmiscuirse en intereses que afectan a 33 millones de peruanos” al apoyar a los autos colectivos y los proyectos que buscan ampliar sus facultades.

Medida. El paro de mañana sería acatado solo en regiones. Foto: La República

En esa línea, la Federación de Autos Colectivos del Perú emitió un comunicado en el que informa que no respalda el paro de mañana, por lo que no participará en él, pues habría sido “convocado por presuntas mafias políticas que solo pretenden generar caos e inestabilidad al gobierno proclamado”.

Y en Lima, el Metro (Línea 1), el Metropolitano y los corredores viales no participarán del paro, por lo que brindarán sus servicios con normalidad. Hasta el cierre de esta nota no había humo blanco en el MTC. Hoy continuarán dialogando.

Presentarán proyectos al Congreso

El Gobierno informó que viene impulsando una serie de proyectos de ley que beneficiarán a los conductores y población en general, como parte de las negociaciones con los transportistas de carga, así como de otras modalidades.

El primero consiste en establecer medidas para proteger el medio ambiente de los efectos de los camiones de carga pesada internacionales que ingresan al país con combustible contaminante.

Reacciones

Juan Barranzuela, titular del MTC

“Ya hemos intervenido con éxito en la primera fase, con los transportistas de carga pesada, y sobre el paro del 4 seguimos trabajando. De los 10 planteamientos hemos resuelto siete’'.

Geovani Diez, presidente de la Ugtranm

‘’No hay ninguna solución. No nos han llamado. Han tenido tiempo suficiente para evaluar, hablamos desde noviembre del año pasado. No hay intención de mejorar’'.