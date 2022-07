VMT: auto se empotra en taller de carpintería y deja a trabajador de 21 años en UCI

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

El lugar equivocado. Mientras se encontraba realizando sus labores de carpintería, Rodrigo Zenón Falcón Vizcardo (21) fue embestido por un auto que cayó por una pendiente adyacente a su local de trabajo, ubicado en el cruce de las avenidas Ferrocarril con Lambayeque, en Villa María del Triunfo.

El vehículo, que cayó sobre el cuerpo del joven, se habría despistado luego de chocar contra otro automóvil producto de la excesiva velocidad.

“Estos dos autos han venido a velocidad y han terminado rompiendo una de las barras de seguridad. Producto de ello, uno de los vehículos ha caído por esta pendiente”, sostuvo un familiar del agraviado.

Los responsables del hecho fueron llevados a la comisaría del sector para las investigaciones del caso. No obstante, la familia de Rodrigo exige que los responsables no queden libres, dado que el coche que ocasionó la tragedia no cuenta con SOAT.

“Nadie se ha hecho responsable hasta el momento, uno de estos vehículos pertenecería a una empresa de telecomunicaciones y solo han venido a recoger sus herramientas que quedaron tiradas, en ningún momento se han preocupado por asumir los gastos médicos”, denunció el tío del joven.

Rodrigo Zenón Falcón Vizcardo (21). Foto: difusión

Accidentes constantes

Los trabajadores de la carpintería donde ocurrieron los hechos denunciaron que no sería la primera vez que suceden este tipo de accidentes. La falta de rompemuelles ha cobrado alrededor de cinco accidentes similares en el lugar.