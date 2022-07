Deslizamiento en Chavín de Huántar EN VIVO: damnificados retiran sus pertenencias de casas afectadas

Chavín de Huántar: hace una semana se avisó que había deslizamientos en el cerro Shallapa

“El Shallapa se viene abajo, esto es una tragedia, todo el pueblo está empolvado, esperemos que no haya víctimas. Es imposible no ponerse triste, no llorar. Ya no puedo más, soy padre de familia, tengo un hijo que me ama. Por el amor de Dios, necesitamos ayuda”. La vida de Johnny Verano, comunicador y vecino del milenario distrito de Chavín de Huántar, simboliza el horror que vivieron decenas de familias la tarde del jueves en el distrito de Chavín de Huántar.

Su testimonio en el momento de la desgracia tiene un profundo impacto humano. Entre lágrimas fue narrando el desprendimiento de tierra y piedras que caían sobre las casas y fue pidiendo ayuda hasta que no pudo más y se quebró.

Foto: difusión