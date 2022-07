5.000 turistas de Estados Unidos dejarían de venir a Machupicchu

Apenas se conoció la alerta de Estados Unidos que recomienda a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes al Perú, las agencias de viaje del Cusco empezaron a sentir el golpe. Según el vicepresidente de la Cámara Hotelera del Cusco, Fernando Santoyo, al menos 5.000 norteamericanos dejarán de visitar Machupicchu, si ese mensaje persiste . El país del norte es el principal emisor de turistas para la región imperial , representa el 20% de nuestros visitantes.

Santoyo explicó que, aunque la advertencia hace mención a los problemas de criminalidad y terrorismo de Loreto y el Vraem, Cusco será el destino más afectado. “Los visitantes no tienen la perspectiva de la ubicación. Lo hemos corroborado hace poco cuando estuvimos en Estados Unidos promocionando el mes jubilar, hablar del Perú, es hablar del Cusco y de Machupicchu”, apuntó.

Para Santoyo, el mensaje de EE UU puede ser letal , no solo porque motiva la cancelación o postergación de paquetes de viaje, sino por la repercusión a futuro para visitantes potenciales de Norteamérica y otros países. “El mensaje impactará en aquellos que también pensaban venir y aún no reservaron, peor aún, corremos el riesgo de que otros continentes copien el mensaje”, advirtió.

Los países europeos de España, Alemania y Francia representan el segundo lugar en la emisión de turistas y el tercer puesto lo ocupa México y Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile Colombia).

Desde Cusco, los gremios turísticos piden al gobierno dar señales para que la alerta de EE. UU no se extienda . Santoyo recordó que la afectación de Cusco influirá en Puno y Arequipa.

El presidente de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, Marco Ochoa, lamentó que, además, las protestas estén a la vista. “Prácticamente nos arrojaron una bomba. Entramos en crisis, se confunde a los visitantes, prefieren no correr riesgo. Luego, por más que se suspenda el paro, los efectos son perniciosos. Este gobierno no tiene reflejos y no hace nada para reactivar un turismo sostenible”, cuestionó.

Paro de transportistas

Para este lunes 4 de julio, la Unión Multimodal que aglomera al transporte urbano, turístico, interprovincial, fluvial, autos colectivos, entre otros iniciará un paro indefinido. Aunque los gremios están divididos, no se descarta movilizaciones y protestas en diversas regiones.

En Cusco, cuatro gremios de transporte anunciaron que acatarán la medida. El secretario general de taxistas, Justo Mejía dijo que protestarán por el alza de combustibles. Sin embargo, el transporte urbano e interprovincial harán la consulta a sus bases hoy. “ Posiblemente nosotros no participemos porque hay división de los gremios. Vamos a prepararnos más bien para el 15 o 18 de julio”, adelantó Estanislao Alegre, presidente de la Asociación de Transportistas del Cusco.

El Arequipa, la Federación Regional de Taxistas de Arequipa no se sumará al paro. Su presidente Alexander Cornejo indicó que decidieron retirarse porque la protesta está politizada. “En la última reunión algunos dirigentes comenzaron a hablar del cierre del Congreso y la renuncia del presidente , dejando de lado nuestra principal bandera que es la reducción del precio de los combustibles”, indicó.

El dirigente aclaró que evalúan sumarse a la protesta del 18 de julio convocada por la Asociación de Transportistas del Perú. “Nosotros vamos apoyar cualquier protesta que no se mezcle con política, nuestra lucha por la reducción del precio del combustible”, añadió.

Reinauguran vuelos Cusco-Santiago de Chile

Ayer fue reinaugurado el vuelo internacional Cusco-Santiago de Chile a través de la aerolínea LATAM , luego de dos años de pandemia. El reinicio de los viajes internacionales tendrán una secuencia semanal los miércoles, viernes y domingo, tanto en salida como en llegadas. Las movilizaciones serán para aviones con capacidad de 140 pasajeros y por la demanda reportada por el consorcio aéreo, se proyecta el arribo de más de 1800 pasajeros solo en julio.

“Esperamos que a partir de hoy, sean ustedes los mensajeros y comunicar al mundo entero que Cusco les espera”, dijo el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, en la ceremonia desarrollada en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete.