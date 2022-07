Cajamarca: joven gana más de 5.000 soles en una apuesta y no le pagan

Un joven de Cajamarca denunció que su amigo, dueño de un local comercial que opera como agente autorizado de una casa de apuestas, no le pagó el dinero del ticket ganado en apuestas deportivas.

Según señala, como él trabaja lejos de la ciudad, habitualmente le remitía una serie de pronósticos vía WhatsApp a su compañero, quien era el encargado de consignarlos en el sistema y generarle una cartilla, a la espera de que la suerte lo acompañara. Sin embargo, desde el 28 de mayo de 2022, asegura no haber recibido un sol de los más de S/ 5.000 que ganó apostando S/ 40.

Según su declaración, el ticket habría sido cobrado por el denunciado, sobre todo por el importante monto.

El afectado señaló que confiaba en él porque en ocasiones anteriores las sumas sí eran canceladas, pero que eran mucho menores en comparación con la última.

El agraviado es oriundo de Cajamarca y ha denunciado el hecho ante las rondas urbanas. Foto: Andina.

PUEDES VER: Estafan a profesor y estudiante con más de mil soles en Piura

“Siempre que ganaba me yapeaban, pero eran cantidades que no pasaban los S/ 200. Esta vez que gane más de S/ 1.000, ni siquiera me responde los mensajes”, detalló.

“Yo tengo aquí el váucher que comprueba mis predicciones, el monto que pague y la cantidad que ganaría. Tengo pruebas, no estoy inventando nada”, exclamó.

Asimismo, indicó que su amigo le ha ofrecido entregarle un televisor y una laptop en lugar del dinero.

Ante esto y las evasivas, la víctima ha recurrido a las rondas urbanas para denunciar el hecho; sin embargo, el presunto estafador no se ha presentado a las citaciones.