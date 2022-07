Ingreso libre a universidades: ¿este proyecto de ley beneficiará a la educación del país?

El pasado jueves 30 de junio, el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto de ley que dispone el ingreso libre a universidades, institutos, así como a escuelas tecnológicas y pedagógicas públicas. Sin embargo, esta medida, la cual se puso en agenda desde que el presidente Pedro Castillo tomó el poder, siempre ha generado posiciones opuestas.

Cabe precisar que esta iniciativa, que será debatida la próxima semana en el Congreso de La República, ya se aplica en otros países, como España, República Checa, Reino Unido, Portugal, Polonia, Nueva Zelanda y Japón, inclusive también en América Latina (Argentina). En la siguiente nota de La República te contamos todo lo que debes saber sobre el proyecto de ley y las disposiciones que demandaría su aprobación.

PUEDES VER: Proyecto de ley que promueve ingreso libre a universidades públicas fue aprobado por el Gobierno

Para empezar, se sabe que el proyecto de ley pretende que este acceso directo se aplique de manera gradual y focalizada y que beneficie a los egresados de secundaria con un promedio alto o aquellos que estén dentro del tercio superior. Asimismo, hay que tener en cuenta que esta posible aprobación tendría efectos recién de manera total desde el próximo año.

En conversación con este medio, el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), Américo Guevara Pérez, señaló que hay que comprender que realmente no es un ingreso libre, sino que el Ministerio de Educación (Minedu) seleccionará a estudiantes de los distintos centros educativos para ser distribuidos en alguna casa de estudios de educación superior.

En esa línea, manifestó que se planea brindarles a los estudiantes que acceden a este beneficio un “ciclo cero”, que funcionaría como un semestre de nivelación, para posteriormente seguir con los estudios generales.

“Aparentemente, eso es. No sabemos exactamente cómo lo están planteando, ya que no hemos revisado el documento, pero, por las conversaciones que hemos sostenido con ellos, nos entregarían un grupo y nosotros lo que vamos a hacer es darle un ciclo cero”, agregó.

Además, señaló que, en nombre del ANUPP, están dispuestos a cumplir con todo lo dispuesto por el Ejecutivo, pero para que esta medida se desarrolle con éxito se tiene que asignar un presupuesto adecuado, para no descuidar a las personas que ingresen mediante el proceso tradicional.

“Nosotros, como universidades, obviamente tenemos que acatar. Sin embargo, lo que tenemos que exigir paralelamente es el presupuesto para cubrir todo lo que requiere atender a ese grupo, porque nosotros vamos a seguir el examen de admisión, tal y como lo venimos llevando a cabo. Nosotros tenemos la capacidad de poder ampliar la oferta, pero el problema es que nosotros ya tenemos en este momento un presupuesto de subsistencia prácticamente para lo mínimo necesario. Entonces, no podríamos atender nuevos casos”, aclaró.

Igualdad de oportunidades

En esa línea, Daniel Alfaro, líder de Educación de Propuestas del Bicentenario, señaló que esta medida es positiva y generaría “igualar oportunidades”. Incluso agregó que, antes de la pandemia, el 35% de los egresados de secundaria ingresaba a la superior y que, no obstante, durante el 2020 cayó al 20%.

“En principio, es positivo por dos razones. Una es porque el acceso de secundaria a la superior es muy bajo; antes de la pandemia ya era muy bajo. Entonces, teníamos que elevar el tránsito del colegio a la universidad, y sobre todo porque en la pandemia esto también se afectó”, relató a La República.

Ingreso libre a universidades solo sería para egresados de la secundaria. Foto: difusión

PUEDES VER: Ingreso libre a las universidades será solo para un grupo focalizado

“Ahorita el acceso libre en Perú si existe, pero solo para los privados, porque, si tú te das cuenta, alguien que termina en tercio superior de su colegio privado tiene ingreso a varias universidades privadas, pero ¿qué pasa con los egresados que provienen de hogares con menores ingresos pero tienen buen rendimiento? No tienen la oportunidad de ingresar a una universidad o instituto”, señaló.

Y ¿qué pasa con los institutos?

El exministro de Educación refirió que “el discurso está muy enfocado en universidades”. En ese sentido, saludó que la medida también alcance a institutos, ya que la actual demanda laboral pide más técnicos que universitarios.

“Es importante que le demos más espacio a los institutos para motivar que haya un acceso mayor a ese tipo de educación, porque ahora la matrícula de la superior ahora está más concentrada en universidades”, dijo.

Afinar detalles

Los especialistas consultados refirieron que se tiene que ser muy selectivo con respecto a quiénes podrían acceder a este beneficio para que no exista una “deserción temprana”.

“En países como Argentina y Uruguay, que tienen esta modalidad de ingreso se ha visto que en los primeros años, existe una gran deserción. Eso no sería eficiente, porque el dinero que ya gastaste en esas vacantes de uno, dos o tres ciclos ya no se puede recuperar si es que el alumno no termina el programa”, puntualizó Alfaro.

¿Cuántas universidades públicas hay en Perú?

Existen 51 universidades públicas en Perú: